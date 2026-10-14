Thừa Lỗi gây bàn tán với cảnh quay trong Ngọc Điệm Thu

Trong tập 1 của Ngọc Điệm Thu, cảnh hút thuốc của Thừa Lỗi trong vai Ngu Sưởng Hiên trở thành một trong những phân đoạn được người hâm mộ chú ý. Xuất hiện giữa không gian ăn chơi xa hoa thời Dân quốc, nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng cùng phong thái bất cần. Phân cảnh này được một bộ phận khán giả gọi là "cảnh quay phong thần", cho thấy sức hút từ tạo hình nhân vật ngay khi phim vừa lên sóng.

Ở phân đoạn được chia sẻ, Ngu Sưởng Hiên mặc sơ mi trắng xắn tay, áo gile đen và cà vạt sọc. Điếu thuốc trên môi, động tác xào bài điệu nghệ cùng biểu cảm điềm tĩnh góp phần khắc họa hình ảnh một người đàn ông phong lưu, khó đoán. Nhân vật xuất hiện giữa những người phụ nữ mặc sườn xám và các quý ông ăn vận lịch lãm, trong không gian đậm màu sắc của giới thượng lưu thời Dân quốc.

Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình phong trần và thần thái lạnh lùng trong phim.

Điểm đáng chú ý của cảnh quay nằm ở cách kết hợp ánh sáng, màu sắc và khói thuốc để tạo nên bầu không khí vừa xa hoa vừa bí hiểm. Những khung hình mang tông vàng ấm gợi cảm giác hoài cổ, trong khi hình ảnh đen trắng nhấn mạnh đường nét gương mặt và thần thái lạnh lùng của nhân vật. Sự tương phản này giúp diện mạo của Ngu Sưởng Hiên nổi bật giữa khung cảnh đông người, đồng thời làm rõ nét tính cách phóng túng mà nhân vật thể hiện ở thời điểm đầu phim.

Sức hút của phân cảnh không chỉ đến từ trang phục hay ngoại hình của Thừa Lỗi, mà còn nằm ở cách nhân vật được đặt trong bối cảnh. Ngu Sưởng Hiên là Ngũ thiếu gia nhà họ Ngu, người bị cuốn vào những mâu thuẫn và âm mưu trong xã hội thời Dân quốc. Hình ảnh một người đàn ông có vẻ ngoài ung dung, bất cần giữa chốn ăn chơi góp phần tạo nên diện mạo ban đầu cho nhân vật, trước khi câu chuyện mở ra những biến cố phức tạp hơn.

Ngu Sưởng Hiên là Ngũ thiếu gia nhà họ Ngu, người bị cuốn vào những mâu thuẫn và âm mưu trong xã hội thời Dân quốc.

Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, xoay quanh Diệp Bình Quân, nữ sinh nghèo vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên đến làm việc tại một hội quán. Tại đây, cô vô tình vướng vào vụ ám sát Ngu Sưởng Hiên và bị đổ oan. Để tự minh oan, Bình Quân phải cùng anh tìm ra hung thủ trong thời hạn 10 ngày. Từ cuộc gặp gỡ đầy bất trắc, cả hai dần bị cuốn vào những toan tính và biến cố vượt ngoài dự tính.

Bộ phim do Cúc Giác Lượng đạo diễn, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Tác phẩm kết hợp yếu tố tình cảm với bối cảnh xã hội nhiều biến động, đặt các nhân vật giữa những mâu thuẫn cá nhân và thời cuộc.

Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Với Thừa Lỗi, vai Ngu Sưởng Hiên mở ra cơ hội thể hiện hình tượng nam nhân vật mang màu sắc khác biệt, từ vẻ ngoài phong lưu đến những khía cạnh phức tạp hơn trong diễn biến câu chuyện. Việc cảnh hút thuốc được chia sẻ và bàn luận ngay từ tập đầu cho thấy tạo hình nhân vật là một trong những yếu tố sớm thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, sức hút của một phân đoạn vẫn cần được đặt trong tổng thể diễn xuất và hành trình phát triển nhân vật ở những tập tiếp theo.