Con dâu Beckham khoe nhẫn kim cương

Theo Daily Mail, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz liên tục thể hiện tình cảm trong chuyến đi tới Paris, Pháp. Trong bài đăng trên Instagram, Brooklyn chia sẻ bức ảnh hôn bà xã. Ở một tấm hình khác, nữ diễn viên được chồng cõng trên lưng. Nicola cũng đăng ảnh chụp cận cảnh bên Brooklyn, khoe chiếc nhẫn đính hôn kim cương lấp lánh.

Bài đăng xuất hiện ngay sau khi Brooklyn một lần nữa khiến mâu thuẫn với cha mẹ trở nên căng thẳng, đúng lúc mọi người tưởng rằng gia đình Beckham sắp có cơ hội hòa giải.

Cụ thể, con trai cả nhà Beckham được cho là đã thuyết phục nam diễn viên Mark Wahlberg, người bạn cũ từng xảy ra bất hòa với David Beckham, quảng bá thương hiệu thực phẩm của mình. Động thái này bị truyền thông gọi là "một cú đâm sau lưng" David Beckham.

Vợ chồng Nicola liên tục khoe những khoảnh khắc lãng mạn tại Paris. Ảnh: IGNV.

Brooklyn gần đây cũng gây chú ý khi khoe hình xăm lá thư tình của Nicola trong loạt ảnh từ chuyến đi Paris dự tuần lễ thời trang. Cặp đôi đến thủ đô nước Pháp để tham dự nhiều buổi trình diễn, trong khi gia đình Beckham cũng có mặt tại đây để dự show của Victoria.

Brooklyn xuất hiện trong bức ảnh do Nicola đăng tải khi cả hai đến buổi thử đồ cho show Balenciaga. Trong ảnh, con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh cởi trần, để lộ hình xăm lớn trên lưng. Đây là một trong ít nhất 70 hình xăm anh dành tặng vợ, ghi lại nguyên văn bức thư tình Nicola viết cho anh trước ngày cưới.

Nội dung hình xăm viết: “Người đàn ông của đời em, hãy đọc những dòng thư này bất cứ khi nào anh cảm thấy lo lắng. Em muốn anh biết rằng anh được yêu thương sâu sắc đến nhường nào. Anh có trái tim nhân hậu nhất trong số những người em từng gặp, và em hy vọng không một ngày nào trôi qua mà thiếu đi tình yêu của anh. Em nghĩ anh tuyệt vời vô cùng. Hãy nhớ rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện...".

Theo Daily Mail, dù cùng xuất hiện tại hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ thời trang, vợ chồng Brooklyn vẫn vắng mặt tại show diễn của mẹ vào cuối tuần qua.

Một số người quen của gia đình đặt câu hỏi liệu cặp đôi có cố tình tận hưởng chuyến đi trùng lịch với sự kiện của Victoria hay không. Họ lưu ý rằng chuyến đi Paris của hai người được một nhiếp ảnh gia thuộc hãng săn ảnh mà họ thường hợp tác ghi lại.

"Có cảm giác họ đang cố tình chọc tức nhau. Người ta phải tự hỏi liệu Nicola và Brooklyn có đang thích thú với việc khuấy động mọi chuyện hay không. Họ bảo đảm mình xuất hiện ở khắp nơi nhờ một hãng săn ảnh nhất định... Điều mỉa mai là Brooklyn từng chỉ trích cha mẹ vì dàn xếp các cơ hội chụp ảnh, trong khi mọi dấu hiệu cho thấy chính họ cũng đang làm điều tương tự", một nguồn tin cho biết.

Người này chia sẻ thêm: "Dù khoảng cách giữa hai bên là bao xa, hiện tại hoàn toàn không có cơ hội để ai đó chủ động làm hòa hay hai bên hòa giải".