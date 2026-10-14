GRAMMY 2027 giảm 12% số lượng đề cử gửi đến hạng mục 'Thu âm của năm' giữa làn sóng tẩy chay

GRAMMY 2027 đang đối mặt với một diễn biến đáng chú ý khi số lượng tác phẩm được gửi đến hạng mục Thu âm của năm (Record of the Year) giảm 12% so với mùa giải trước. Theo thông tin từ POPLine ngày 13/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đã nhận được 779 hồ sơ đăng ký cho hạng mục này, thấp hơn đáng kể so với con số 894 của kỳ trao giải trước.

Tại GRAMMY gần nhất, ca khúc Luther của Kendrick Lamar và SZA đã giành chiến thắng ở hạng mục Thu âm của năm. Tuy nhiên, cuộc đua trong mùa giải 2027 đang có những thay đổi khi một số nghệ sĩ nổi tiếng quyết định không gửi tác phẩm để Viện Hàn lâm xem xét.

Đáng chú ý, BTS, Stray Kids, Drake và Morgan Wallen đều không tham gia đăng ký sản phẩm cho mùa giải năm nay. Đây là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế, khiến sự vắng mặt của họ trở thành một trong những điểm đáng quan tâm của GRAMMY 2027.

Theo POPLine, quyết định không gửi tác phẩm của các nghệ sĩ xuất phát từ những lý do khác nhau. Dù vậy, việc nhiều tên tuổi đáng chú ý không tham gia có thể khiến cục diện cạnh tranh tại một số hạng mục thay đổi, tạo thêm cơ hội cho những nghệ sĩ khác tiếp cận danh sách đề cử.

Không chỉ hạng mục Thu âm của năm, GRAMMY 2027 còn ghi nhận sự sụt giảm về số lượng hồ sơ đăng ký tại hạng mục Ca khúc của năm (Song of the Year).

Cụ thể, số lượng tác phẩm gửi đến hạng mục này giảm từ 1.015 trong mùa giải trước xuống còn 923 ở mùa giải năm nay. Sự thay đổi cho thấy lượng tác phẩm tham gia xét duyệt ở hai hạng mục quan trọng đều thấp hơn so với kỳ trao giải trước.

Trong khi đó, nữ ca sĩ Anitta vẫn gửi tác phẩm tham gia GRAMMY 2027 và được nhắc đến trong danh sách các nghệ sĩ đăng ký ở hạng mục Thu âm của năm. Việc góp mặt giữa cuộc cạnh tranh có số lượng hồ sơ giảm không đồng nghĩa con đường đến đề cử sẽ dễ dàng hơn, bởi kết quả còn phụ thuộc vào quá trình bỏ phiếu và chất lượng của những sản phẩm tham gia.

Bên cạnh các hạng mục lớn, GRAMMY 2027 cũng nhận được sự quan tâm ở những lĩnh vực âm nhạc khác. Những diễn biến này cho thấy mùa giải năm nay vẫn có nhiều cuộc đua đáng chú ý, ngay cả khi một số nghệ sĩ nổi tiếng không gửi tác phẩm tham gia.

Theo lịch trình được POPLine công bố, thời gian xét điều kiện tham gia GRAMMY 2027 kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến ngày 28/8/2026. Các album và ca khúc được đăng ký phải đáp ứng yêu cầu về thời điểm phát hành trong khoảng thời gian này.

Quá trình bỏ phiếu của Viện Hàn lâm bắt đầu trong tuần được đề cập trong bài viết và dự kiến kết thúc vào ngày 22/10/2026. Danh sách đề cử GRAMMY 2027 sẽ được công bố vào ngày 16/11/2026, trong khi lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027.

Với sự thay đổi về số lượng tác phẩm đăng ký cùng việc thiếu vắng một số tên tuổi lớn, GRAMMY 2027 đang đứng trước một mùa giải có nhiều yếu tố đáng theo dõi. Tuy nhiên, mức giảm trong số hồ sơ tham gia chưa đủ để kết luận sức hút của giải thưởng suy yếu, cũng không thể khẳng định làn sóng không gửi tác phẩm sẽ tác động như thế nào đến kết quả cuối cùng.

Điều được quan tâm lúc này là danh sách đề cử chính thức sẽ phản ánh ra sao những lựa chọn của giới nghệ sĩ trong mùa giải năm nay. Khi ngày công bố đề cử đang đến gần, cuộc đua GRAMMY 2027 tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về những cái tên sẽ được vinh danh và khả năng xuất hiện của những gương mặt mới trong các hạng mục quan trọng.