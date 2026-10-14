Những phận đời nhỏ bé trong phim truyền hình 'Căn nhà không mái che'

Cảnh trong phim "Căn nhà không mái che". (Ảnh: VFC)

Chuyện những đứa trẻ trong căn nhà “không mái che”

Bộ phim "Căn nhà không mái che" do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện. Phim lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ, xoay quanh Hạnh, người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình nuôi hai con là Thơ và Khang trong một gia đình luôn chất chứa những bất an.

Ở tuổi 16, Thơ đã sớm hiểu giá trị của đồng tiền, biết chắt chiu, xoay sở và không ngại làm mọi việc để có thể san sẻ gánh nặng với mẹ. Song song đó, Toản - người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe - cũng bươn chải nuôi hai con Triết và Mai, chỉ mong tìm được một chốn ổn định để các con yên ấm lớn lên.

Minh Huyền và các diễn viên Thu Hà, Minh Xíu trong phim. (Ảnh: VFC)

Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng chung một mái nhà chưa chắc đã là người một nhà. Những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, va chạm giữa người lớn cùng sự cảnh giác, chảnh chọe của lũ trẻ liên tiếp tạo nên những tình huống vừa đời thường, hài hước, vừa nhiều giằng xé. Qua mỗi va vấp, họ dần có cơ hội nhìn thấy phía sau vẻ ngoài của người kia là những nỗi lo, tổn thương và khát khao rất giống mình.

Căn nhà không mái che không chỉ đơn thuần là câu chuyện "rổ rá cạp lại", mà còn là hành trình của những con người xa lạ, vượt qua từng "chướng ngại vật" của định kiến xã hội, nỗi thấp thỏm sợ hãi một lần nữa lại sảy chân. Đặc biệt là cảm xúc của những đứa trẻ khi bố mẹ quyết "đi bước nữa" đã khiến hành trình từ "rổ rá" đến lúc "cạp lại" trở nên đầy hấp dẫn với những giằng co tâm lý thú vị.

Bên cạnh đó, câu chuyện tình anh chị em giữa Thơ, Khang, Mai và Triết - những đứa trẻ không cùng huyết thống - từ lúc gặp nhau nhiều hậm hực, soi xét, đến lúc gắn bó bảo vệ nhau không rời, là một hành trình vừa trong trẻo thơ ngây, lại vừa chân thành cảm động. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng: tình thân không định nghĩa bằng dòng máu, mà bằng tất cả những gì người xa lạ tha thiết vun đắp vì nhau, cùng nhau cất nên một mái nhà.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, bộ phim còn có màu sắc tuổi hoa niên qua tình bạn của Thơ, Sơn và Hùng. Ba nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Hùng là cậu học trò nhà khá giả nhưng chán học; Sơn là lớp trưởng giỏi giang, ôn hòa và có những khoảng trống về gia đình; còn Thơ thông minh, học giỏi nhưng luôn bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc. Ba mảnh ghép ấy dần trở thành những người bạn cùng tiến, ở bên nhau khi hoang mang, thúc đẩy nhau thay đổi và cùng hướng tới tương lai.

Sự dấn thân của các diễn viên

Chia sẻ về quá trình tham gia bộ phim, diễn viên Minh Huyền (vai Hạnh) cho biết, ban đầu khi nhận kịch bản, đạo diễn Bùi Tiến Huy đã nói với cô rằng bộ phim này làm sẽ vô cùng vất vả, rất khổ. Nhân vật của Huyền sẽ khác hoàn toàn so với những vai trước đây cô từng đóng, và khi đó cô cũng khá đắn đo. Nhưng khi nhận kịch bản, cô đã đọc một mạch hết 15 tập đầu tiên và chưa bao giờ đọc kịch bản nhanh như vậy.

Nhân vật Hạnh là một thử thách rất lớn đối với Minh Huyền. Điều làm cô lo lắng nhất trước khi nhận vai không phải là một vai diễn có tạo hình hoàn toàn khác, mà sợ kịch bản không phù hợp hoặc không đủ cảm xúc để hoàn thành tốt nhân vật. Khi nhận vai diễn này, tất cả mọi người đều không tin Huyền nhận lời cũng như không nghĩ cô có thể thể hiện được ra chất của nhân vật. Để giải tỏa bớt nỗi lo lắng đó, Minh Huyền đã lựa chọn đi học thêm một lớp diễn xuất vài tháng trước khi phim bấm máy.

Tạo hình nhân vật Hạnh của Minh Huyền. (Ảnh: VFC)

Nhân vật Hạnh của Minh Huyền có một vết bớt trên mặt. Nữ diễn viên chia sẻ, ban đầu khi hóa trang xong, đạo diễn chưa hài lòng vì thấy “vẫn xinh quá, không hợp với nhân vật”. Đạo diễn Bùi Tiến Huy giải thích rằng nếu nhìn vẫn ra một Huyền Lizzie quen thuộc thì sẽ không có sự khác biệt. Anh muốn cô khi đã xác định đóng một vai diễn hoàn toàn mới thì phải làm cho khán giả phải ngạc nhiên, nhận ra đây không còn là Huyền Lizzie mà họ thường thấy.

Sau một quá trình trao đổi, cân nhắc và điều chỉnh vết hóa trang, khi lên hình Huyền mới thấy đạo diễn thực sự có tầm nhìn xa. “Tư duy của anh rất tinh tế mà bình thường em không thể nghĩ tới. Chính vết bớt đó đã mang lại cho Huyền rất nhiều cảm xúc. Về mặt hình ảnh, khán giả sẽ thấy một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Vết bớt này sẽ đồng hành cùng nhân vật Hạnh từ đầu đến cuối phim vì đó là vết bớt bẩm sinh” – nữ diễn viên chia sẻ.

Một trong những phân đoạn gây ấn tượng với khán giả trong phim là cảnh Doãn Quốc Đam trong vai chồng của Minh Huyền về nhà cãi nhau với vợ và ném mâm cơm và nhét cơm vào miệng người vợ. Đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết, đây là cảnh hoàn toàn do Doãn Quốc Đam ngẫu hứng. Đạo diễn nhận xét, Doãn Quốc Đam là một diễn viên rất nhiều màu sắc, và anh luôn tìm cách thể hiện mới cho các nhân vật của mình.

Doãn Quốc Đam trong phim. (Ảnh: VFC)

“Cậu ấy luôn tạo ra sự bất ngờ cho chính bản thân mình, chứ không chỉ cho những người xung quanh, bạn diễn hay đạo diễn. Vai diễn của Doãn Quốc Đam không phải là một vai dài. Cho nên khi nhận vai, cậu ấy đã có sự tính toán kỹ lưỡng, kết hợp với bản năng diễn xuất làm cho tất cả mọi người lúc tập bị sững sờ hoàn toàn trước hành động ấn cơm vào miệng nhân vật Hạnh vô cùng tàn nhẫn. Lúc đó cậu ấy diễn như phát điên, tất cả mọi người xung quanh đều dựng tóc móc gáy. Đó chính là bản năng của Doãn Quốc Đam. Lúc đó, anh trực tiếp chỉ đạo máy quay, và dường như cậu ấy rất hiểu mình cần làm gì để dù chỉ xuất hiện trong một cảnh ngắn cũng tạo được ấn tượng mãnh liệt” - đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ.

Ngoài các diễn viên chính gồm Minh Huyền, Duy Hưng, Doãn Quốc Đam, phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nhí và diễn viên trẻ như Minh Xíu, Phú Quý, Khánh An, Nam Việt, Sơn Tùng, Thu Hà.

Một điểm đặc biệt là bộ phim lấy bối cảnh trung du Bắc Bộ vào khoảng những năm 2010, thời điểm dấu ấn đô thị hóa chưa phủ dày lên đời sống. Đồi chè, khu chợ quê, ngôi nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian tạo nên một không gian mộc mạc, gần gũi với ký ức của nhiều thế hệ.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy là cái tên quen thuộc của dòng phim tâm lý, tình cảm, tình yêu tuổi trẻ, với những bộ phim rất được khán giả yêu thích như “Hoa sữa về trong gió”, “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đừng nói khi yêu”, “Thương ngày nắng về”… Còn đạo diễn Phạm Gia Phương được biết đến với những dự án “Độc đạo”, “Cách em một milimet”… “Căn nhà không mái che” là một bước đi mới của hai đạo diễn khi kết hợp giữa tâm lý, tình cảm gia đình, tình cảm trong sáng tuổi hoa niên, chống bạo lực gia đình. Với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ trung, thực lực, nhiều màu sắc, bộ phim hứa hẹn sẽ là một “điểm hẹn” mới vào 20 giờ các tối thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần trên kênh VTV3.