Bảng điện đỏ lửa, VN Index vẫn tăng 10 điểm

Kết phiên, VN Index tăng 10 điểm (0,56%) lên 1.785,1 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường lại nghiêng về bên bán khi sàn HoSE ghi nhận 179 mã giảm, trong khi chỉ có 150 mã tăng.

Đóng góp tích cực nhất cho chỉ số là VHM với 6,7 điểm. Tiếp đến, VIC đóng góp 3,2 điểm và VPB góp 1,5 điểm. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như GAS, SSB, VNM, HPG, BID và FPT tạo áp lực kéo giảm chỉ số, nhưng mức ảnh hưởng không đủ lớn để lấn át lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. Toàn sàn HoSE có khoảng 621 triệu cổ phiếu được sang tay, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 15.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, VPB là cổ phiếu duy nhất ghi nhận giá trị giao dịch vượt 1.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên sàn HoSE, nhưng áp lực đã giảm đáng kể so với các phiên trước. Tổng giá trị bán ròng trong phiên đạt khoảng 246 tỷ đồng. Lực bán tập trung chủ yếu ở 2 cổ phiếu ngân hàng TCB và MSB. Ở chiều ngược lại, khối ngoại giải ngân mạnh vào SBT và BSR.

Như vậy, trong tuần giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, VN Index đã giảm khoảng 30 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại có tới 4/5 phiên bán ròng, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chưa thực sự cải thiện sau sự kiện nâng hạng.