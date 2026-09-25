Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến tăng 40% nhờ thiết bị AI

Nhu cầu phần cứng và thiết bị điện tử phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng vọt trên toàn cầu đang trở thành động lực chính thúc đẩy thương mại của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bứt phá mạnh mẽ.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Hong Kong công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 8/2026 đạt 667,9 tỷ HKD (85,63 tỷ USD), tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái — ghi nhận tháng thứ 3 liên tiếp đạt mức tăng trưởng trên 50% và là tháng thứ 19 liên tiếp tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Tính chung giai đoạn từ tháng 1-8/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hong Kong đã tăng 42,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 8 cũng tăng 60%, đạt 739,1 tỷ HKD (94,76 tỷ USD) — mức tăng theo tháng cao nhất kể từ năm 1968. Thâm hụt thương mại trong tháng 8 tăng lên 71,2 tỷ HKD (9,13 tỷ USD), tương đương 9,6% tổng giá trị nhập khẩu.

Động lực bứt phá chủ yếu đến từ nhóm hàng công nghệ cao. Trong tháng 8, xuất khẩu nhóm hàng hóa "máy móc, thiết bị, dụng cụ điện và linh kiện" tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi tăng 62,2% so với cùng kỳ, đạt gần 352,6 tỷ HKD (tương đương 45,21 tỷ USD). Đứng thứ hai là nhóm "máy móc văn phòng và thiết bị xử lý dữ liệu tự động" (bao gồm máy chủ AI) với mức tăng vọt 131%, đạt hơn 106,2 tỷ HKD (13,62 tỷ USD).

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc đại lục tiếp tục là đối tác lớn nhất của Hong Kong với giá trị đạt 405 tỷ HKD (tương đương 51,92 tỷ USD) trong tháng 8 (tăng 61,2% — mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3/1992). Xuất khẩu sang Mỹ vẫn giữ được đà tăng 64,2%, dù đã hạ nhiệt so với mức 92,9% của tháng 7.

Đáng chú ý, các thị trường Đông Nam Á ghi nhận sự bứt phá đầy ấn tượng: xuất khẩu sang Malaysia tăng vọt 101,7% (đạt 1,62 tỷ USD), trong khi xuất khẩu sang Việt Nam và Singapore (Xin-ga-po) đều tăng khoảng 80%.

Mới đây, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng không Hong Kong đã triển khai cơ chế “một khóa điện tử” xuyên biên giới (Single E-lock Scheme). Đây là lần đầu tiên mạng lưới vận tải liên hợp đường bộ - đường không xuyên biên giới của Hong Kong mở rộng trực tiếp sang khu vực Đông Nam Á, góp phần tối ưu hóa khả năng điều phối chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò trung chuyển logistics quốc tế của Hong Kong.

Đánh giá về triển vọng, ông Ôn Gia Vĩ (Wan Ka-wai), Chuyên gia kinh tế Tập đoàn Tài chính Dah Sing, nhận định đà tăng trưởng xuất khẩu tháng 8 tiếp tục nhờ nhu cầu linh kiện, sản phẩm điện tử AI từ Trung Quốc đại lục và các thị trường châu Á như Việt Nam, Ấn Độ duy trì ở mức cao. Bất chấp rủi ro từ địa chính trị Trung Đông và chi phí vận tải gia tăng, Dah Sing dự báo xuất khẩu cả năm 2026 của Hong Kong có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 40% nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Dù vậy, Chính quyền Hong Kong lưu ý giới doanh nghiệp cần duy trì sự nhạy bén trước xu hướng bảo hộ thương mại, rủi ro địa chính trị và biến động giá năng lượng. Thời gian tới, Hong Kong sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính thương mại, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy mở rộng sang các thị trường mới nổi tại Đông Nam Á, Trung Đông và Trung Á.