Xã Thuận Bắc thẩm định đồ án quy hoạch chung đến năm 2050

Chiều 25-9, UBND xã Thuận Bắc tổ chức họp thẩm định Đồ án quy hoạch chung xã Thuận Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án quy hoạch chung xã Thuận Bắc xác định các ngành, lĩnh vực chủ chốt có khả năng dẫn dắt tăng trưởng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm 4 trụ cột động lực (công nghiệp, năng lượng, đô thị - xây dựng, du lịch - dịch vụ); 6 lĩnh vực tăng trưởng (chế biến giá trị cao, công nghiệp hỗ trợ, hệ thống năng lượng mới, hạ tầng và kết nối chiến lược, du lịch và đời sống chất lượng cao, trung tâm đổi mới AI).

Mục tiêu đến năm 2030, xã Thuận Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt là đẩy mạnh phát triển công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp, kết hợp năng lượng tái tạo trong sản xuất, vận dụng cảng cạn Lợi Hải làm đầu mối logistics, kho vận, phân phối và xuất nhập hàng, hình thành vòng tuần hoàn kinh tế khép kín, tạo được nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương cho xuất khẩu, tăng giá trị thương mại, dịch vụ...

Quang cảnh cuộc họp.

Đến năm 2050, xã Thuận Bắc trở thành trung tâm công nghiệp, chế biến và logistics phía nam tỉnh Khánh Hòa; vùng nông nghiệp thích ứng khô hạn và không gian văn hóa - sinh thái Raglai đặc sắc; định hướng phát triển không gian tổng thể các khu vực đô thị hóa; khu dân cư nông thôn; các khu chức năng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý thực trạng các vấn đề liên quan đến đồ án, nhất là các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, dân cư; đánh giá chi tiết hiện trạng sử dụng đất, hệ thống công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn phát triển. Trên cơ sở đó, các yếu tố động lực phát triển được phân tích kỹ lưỡng để dự báo nhu cầu trong giai đoạn mới, từ đó đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Qua hội nghị, các đại biểu nhất trí 100% theo báo cáo tóm tắt Đồ án quy hoạch chung xã Thuận Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lãnh đạo UBND xã đề nghị các cơ quan chuyên môn xã tập trung cao độ, bám sát tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.