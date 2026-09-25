VN-Index lấy lại 10 điểm, VPB tăng mạnh khớp lệnh đột biến

VHM và VPB là hai mã đóng góp lớn nhất cho chiều tăng của chỉ số. Nguồn: Vietstock Finance

Sau phiên 24/9 giảm hơn 26 điểm, VN-Index bước vào phiên 25/9 với trạng thái giằng co. Trong buổi sáng, chỉ số nhiều thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu, áp lực bán vẫn hiện diện ở nhóm ngân hàng, bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện tại một số mã trụ giúp thị trường đảo chiều. Kết phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm. Trái ngược, HNX-Index giảm 0,56 điểm và UPCoM giảm 0,62 điểm.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.100 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại chiếm gần 3.500 tỷ đồng và bán ròng gần 230 tỷ đồng.

TCB đứng đầu danh sách bị bán ròng với 115 tỷ đồng, tiếp đến là MSB 98 tỷ đồng, HPG 79 tỷ đồng và VIC 78 tỷ đồng. Một số mã ngân hàng lớn khác cũng nằm trong danh sách bán ròng, gồm CTG 62 tỷ đồng, VPB 46 tỷ đồng, ACB 42 tỷ đồng, BID 41 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, SBT dẫn đầu danh sách mua ròng với 247 tỷ đồng, bỏ khá xa mã đứng thứ hai là BSR 108 tỷ đồng. Khối ngoại còn mua ròng MSR 47 tỷ đồng, DCM 45 tỷ đồng, VHM 41 tỷ đồng, FRT 36 tỷ đồng, GEE 20 tỷ đồng…

VN-Index tăng hơn 10 điểm nhưng độ rộng thị trường chưa thực sự tích cực. Toàn thị trường ghi nhận gần 400 mã giảm giá, trong khi số mã tăng là 335.

VHM tăng mạnh nhưng nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn giảm sâu

Nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. Ở chiều tăng, VHM là một trong những mã tác động tích cực nhất đến thị trường khi bật 5,66%, trở lại vùng giá 69.100 đồng/cp. Ba mã khác thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng giữ được sắc xanh với VIC tăng 0,87%, VRE tăng 1,45% và VPL tăng 2,18%.

Một số cổ phiếu bất động sản quy mô nhỏ và vừa cũng ở chiều tăng giá, trong đó KHG tăng 3,74%, TAL tăng 3,14%, VC3 tăng 1,29%, TCH tăng nhẹ…

Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn xuất hiện tại hàng loạt mã bất động sản. AGG giảm sàn, NVL giảm 2,87%, CEO giảm 2,61%, DIG giảm 2,03%, PDR giảm 1,74%, NLG giảm 1,54%, BCM giảm 1,83%. DXS và HDC cùng mất hơn 3% trong khi DXG, IDC, KBC… giảm nhẹ.

Nhóm bất động sản hôm nay chào đón “tân binh” DTR của CTCP Đông Tây Land. Mã giao dịch phiên đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 10.500 đồng/cp. Đóng cửa, cổ phiếu này tăng hơn 12% lên giá 11.800 đồng/cp, khớp lệnh 446.900 đơn vị.

VPB tăng hơn 4% giữa tin SMBC muốn tăng sở hữu

VPB cũng là cổ phiếu có đóng góp lớn cho chỉ số khi tăng hơn 4% lên giá 23.000 đồng/cp – cao nhất kể từ tháng 1/2026. Mã khớp lệnh đột biến gần 47 triệu đơn vị, gấp đôi phiên trước.

Diễn biến tích cực của VPB xuất hiện cùng thời điểm thị trường đón nhận thông tin liên quan đến cổ đông chiến lược Nhật Bản.

Theo thông tin từ Reuters ngày 25/9, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang trong quá trình đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%. Hai bên muốn hoàn tất giao dịch trong năm 2026 nhưng vẫn đang thảo luận về vấn đề định giá.

Nguồn tin của Reuters cho biết, một trong những phương án được SMBC thảo luận nội bộ là mua thêm cổ phiếu VPB trực tiếp trên thị trường thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ. Hãng tin này cho biết, VPBank và SMBC đều từ chối bình luận về thông tin nêu trên.

SMBC trở thành cổ đông chiến lược của VPBank từ năm 2023 sau thương vụ đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD để sở hữu 15% vốn ngân hàng.

SSB giảm mạnh phiên thứ 5, PET lập đỉnh mới

Trong khi VPB tăng mạnh, diễn biến của nhóm ngân hàng nhìn chung phân hóa trong biên độ hẹp. TCB tăng 0,91%, EIB tăng 1,21%, HDB tăng 0,54%, MBB tăng 0,25%... Ngược lại, STB giảm 0,52%, MSB giảm 1,4%, VCB giảm 0,17%...

SSB có phiên giảm mạnh thứ 5 liên tiếp, lùi về giá 19.450 đồng/cp. Từ vùng đỉnh hơn 24.000 đồng/cp xác lập trong phiên 18/9, mã đã giảm hơn 20% giá trị.

Ở nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế nhưng các mã chủ yếu điều chỉnh không lớn. SSI giảm 0,72%, VIX giảm 0,78%, VCI giảm 1,49%, VND giảm 1,03%, SHS giảm 1,44%, MBS giảm 1,22%...

Nhóm năng lượng có BSR tăng 1,33%, PVT tăng 3,59%, PVP tăng trần; trong khi PVD giảm 1,91%, PVS giảm 2,17%; PLX đứng tham chiếu.

Các nhóm khác cũng đa phần phân hóa trong biên độ hẹp. Một số mã thu hút dòng tiền là PET +6,67%, GEE +4,23%, HAH tăng 4,76%, VOS tăng 4,17%, HTN tăng trần… Trong đó, PET có phiên tăng thứ 4 liên tiếp, lập đỉnh mới ở giá 48.000 đồng/cp.