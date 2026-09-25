Chứng khoán 25/9: VN-Index hụt nhịp hồi, PET tăng gần 7%, BSR bật hơn 3%

Phiên sáng 25/9 khép lại với diễn biến phân hóa mạnh. Ảnh minh họa: Vietnam News.

VN-Index mất sắc xanh vào cuối phiên

Sau phiên giảm hơn 26 điểm ngày 24/9, thị trường chứng khoán bước vào sáng 25/9 với nỗ lực phục hồi. VN-Index có thời điểm lên 1.783,42 điểm, nhưng sức mua không đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Càng về cuối phiên, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu khiến chỉ số thu hẹp toàn bộ mức tăng và chuyển đỏ trong những giao dịch cuối cùng.

Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index giảm 0,52 điểm, tương ứng 0,03%, xuống 1.774,57 điểm.

Độ rộng thị trường cũng xấu dần. Khoảng 9h40, HoSE từng có 133 mã tăng và 81 mã giảm, nhưng đến hết buổi sáng chỉ còn 104 mã tăng trong khi 150 mã giảm. Điều này cho thấy trạng thái suy yếu không chỉ xuất phát từ một vài cổ phiếu trụ.

Rổ VN30 cũng mất dần lợi thế. Từ trạng thái gần như toàn bộ cổ phiếu tăng giá đầu phiên, đến khi nghỉ trưa chỉ còn 11 mã tăng và 14 mã giảm. VN30-Index giảm khoảng 0,03%.

BSR, GVR, VHM giữ nhịp, VIC cùng nhóm ngân hàng gây sức ép

Nhóm vốn hóa lớn phân hóa khá rõ.

Ở chiều nâng đỡ, BSR tăng 3,17%, dẫn đầu nhóm tăng trong VN30. GVR tăng 2,44%, VHM tăng 1,83%, VPB tăng 1,13%, trong khi GAS tăng 0,37% và MBB tăng 0,25%. Đây là những cổ phiếu giúp VN-Index tránh một nhịp giảm sâu hơn trong buổi sáng.

BSR đáng chú ý khi phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Cùng với BSR, nhóm liên quan năng lượng - vận tải dầu khí còn ghi nhận PVT tăng 1,57%.

Ở nhóm nguyên vật liệu và hóa chất, sắc xanh xuất hiện tại nhiều mã. Ngoài GVR, GEL tăng 2,75%, GEE tăng 1,55%, DCM tăng 1,03%.

Một trong những cổ phiếu nổi bật nhất toàn thị trường là PET, tăng tới 6,78%, sát mức giá trần. NAB tăng 2,5%, cũng nằm trong nhóm cổ phiếu có mức tăng đáng kể và duy trì được sắc xanh đến cuối phiên sáng.

Trái ngược với nhóm trên, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm.

VIC giảm 0,78%, trở thành một trong những mã gây sức ép đáng kể lên chỉ số. Nhóm ngân hàng lớn cũng không đồng thuận khi VCB giảm 0,34%, BID giảm 0,56%, CTG giảm 0,33%.

MCH giảm 0,49%, trong khi VNM giảm 1,16% và SSB giảm 1,25%, thuộc nhóm giảm đáng kể trong VN30.

Diễn biến của nhóm ngân hàng vì vậy khá phân hóa: VPB và MBB giữ được sắc xanh, trong khi VCB, BID, CTG và SSB giảm. TCB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng quan phiên sáng 25/9

Cổ phiếu nổi bật

Khối ngoại mua - bán ròng

Khối ngoại bán ròng khoảng 124,4 tỷ đồng trên HoSE trong phiên sáng 25/9/2026.

Bất động sản phân hóa: VHM tăng, VIC và NVL giảm

Nhóm bất động sản tiếp tục là khu vực có sự phân hóa rõ.

VHM tăng 1,83%, trở thành một trong những cổ phiếu hỗ trợ VN-Index mạnh nhất. Ngược lại, VIC giảm 0,78%.

Ở nhóm vốn hóa vừa, NVL giảm 2,05%, đồng thời là cổ phiếu giảm có thanh khoản đáng chú ý nhất trong nhóm ngoài VN30 khi giá trị khớp lệnh đạt khoảng 55,2 tỷ đồng.

Trên HNX, diễn biến trong buổi sáng cũng phân hóa. Dữ liệu Vietstock cho thấy NVB có thời điểm hỗ trợ chỉ số, trong khi KSF tạo sức ép đáng kể lên HNX-Index.

Thanh khoản HoSE xuống thấp nhất 23 phiên

Điểm đáng chú ý nhất của phiên sáng không nằm ở mức giảm của VN-Index mà ở sự suy yếu của dòng tiền.

Tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 4.015 tỷ đồng, giảm khoảng 34% so với phiên sáng trước và rơi xuống mức thấp nhất trong 23 phiên, chưa tính giao dịch thỏa thuận.

Riêng rổ VN30 chỉ ghi nhận khoảng 2.300 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, thấp nhất trong 27 phiên. Nhóm VN30 chiếm khoảng 57,3% tổng giá trị khớp lệnh HoSE.

Dòng tiền thấp khiến khả năng giữ giá của nhiều cổ phiếu suy giảm. Khoảng 70% số cổ phiếu có giao dịch và 67% thanh khoản toàn sàn tập trung ở các mã dao động trong biên độ dưới 1%.

Trong 150 cổ phiếu giảm giá trên HoSE, chỉ 51 mã mất từ 1% trở lên. Ở chiều tăng, 47 cổ phiếu giữ được mức tăng trên 1%, nhưng chỉ khoảng 10 mã có giá trị giao dịch vượt 10 tỷ đồng.

Bức tranh này cho thấy bên bán chưa tạo áp lực quá mạnh, nhưng bên mua cũng chưa sẵn sàng nhập cuộc với quy mô lớn.

Khối ngoại giảm bán ròng, SBT và BSR được mua mạnh

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài có phần bớt tiêu cực so với phiên trước.

Kết thúc buổi sáng, khối ngoại bán ròng khoảng 124,4 tỷ đồng trên HoSE. Giá trị mua tăng khoảng 45% so với sáng 24/9, trong khi giá trị bán giảm khoảng 14%.

Ở chiều mua, SBT được mua ròng khoảng 264,8 tỷ đồng, lớn nhất thị trường. BSR được mua ròng khoảng 95,8 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, MSB bị bán ròng khoảng 100,6 tỷ đồng. VIC bị bán ròng khoảng 57,3 tỷ đồng, TCB khoảng 52,6 tỷ đồng, HPG khoảng 48,9 tỷ đồng, CTG khoảng 37,6 tỷ đồng và VPB khoảng 32,2 tỷ đồng.

Như vậy, phiên sáng 25/9 chưa xuất hiện một nhịp phục hồi đủ mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. VN-Index gần như đi ngang, nhưng bên dưới chỉ số là sự phân hóa đáng kể giữa các cổ phiếu.

BSR, GVR, VHM, PET, GEL, NAB, PVT, GEE và DCM là những mã giữ được sắc xanh nổi bật; trong khi VIC, VCB, BID, CTG, SSB, VNM và NVL gây sức ép. Thanh khoản rơi xuống vùng thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường trước khi bước vào phiên chiều.