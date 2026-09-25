Dòng tiền kinh doanh âm, HODECO muốn bán dự án nhà để có hơn nghìn tỷ đồng

HĐQT Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO - Mã: HDC) vừa thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2, phường Rạch Dừa, TPHCM (HODECO Seavillage) với diện tích 2,58ha.

Theo đó, tổng giá trị chuyển nhượng dự án HODECO Seavillage mà HODECO công bố là 1.050 tỷ đồng. Vấn đề lớn ở đây là HODECO bán dự án trong lúc tiền và các khoản tương đương tiền từ đầu năm đến nay bị giảm mạnh và còn bị âm dòng tiền kinh doanh.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HODECO âm 411,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận dương hơn 24,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh chuyển âm trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Điều này cho thấy lợi nhuận ghi nhận trong kỳ chưa chuyển hóa thành dòng tiền tương ứng.

Một dự án bất động sản của HODECO.

Tiền gửi không kỳ hạn giảm hơn 450 tỷ đồng

Một diễn biến đáng chú ý khác nằm ở khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, khoản tiền này giảm từ khoảng 496 tỷ đồng xuống còn 44 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 452 tỷ đồng, tức hơn 90%.

Đây là khoản tiền có tính thanh khoản tương đối cao và có thể được sử dụng cho các nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp. Vì vậy, việc số dư giảm mạnh là một biến động cần được đặt cạnh dòng tiền kinh doanh âm hơn 411 tỷ đồng để nhìn rõ hơn bức tranh dòng tiền.

Tền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm từ khoảng 496 tỷ đồng xuống còn 44 tỷ đồng,

Tuy nhiên, không nên đồng nhất khoản tiền gửi không kỳ hạn này với toàn bộ tiền mặt hoặc tổng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp. Điều này cũng chưa đủ để kết luận doanh nghiệp gặp khó khăn thanh khoản.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của HODECO, một trong những yếu tố khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm là các khoản phải thu âm đến 161 tỷ đồng, trong khi năm trước đạt 51 tỷ đồng.

Về nguyên tắc, khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu nhưng chưa thu được tiền, lợi nhuận vẫn có thể được ghi nhận nhưng dòng tiền thực tế chưa chảy về. Vì vậy, diễn biến khoản phải thu là một chỉ tiêu cần theo dõi song song với lợi nhuận.

Ngoài ra, dòng tiền các khoản phải trả âm 126,1 tỷ đồng cũng góp phần khiến dòng tiền kinh doanh giảm.

Như vậy, bức tranh 6 tháng đầu năm cho thấy sự khác biệt đáng chú ý giữa kết quả lợi nhuận và dòng tiền thực tế: lợi nhuận trước thuế đạt gần 136 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 411 tỷ đồng.

Bán dự án có giảm áp lực dòng tiền kinh doanh?

Trong bối cảnh đó, kế hoạch bán dự án để thu về khoảng 1.050 tỷ đồng trở thành một yếu tố đáng chú ý đối với bài toán dòng tiền của HODECO.

Nếu giao dịch hoàn tất và doanh nghiệp thực tế thu đủ khoản tiền này, 1.050 tỷ đồng sẽ lớn hơn đáng kể mức âm 411,2 tỷ đồng của dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: tiền thu từ bán dự án là dòng tiền từ hoạt động đầu tư/chuyển nhượng tài sản, không phải dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thường xuyên.

Do đó, khoản tiền 1.050 tỷ đồng có thể giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực tài chính, thanh toán các nghĩa vụ hoặc phục vụ những dự án khác, nhưng chưa thể thay thế câu hỏi về khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.