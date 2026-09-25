NHNN điều hành linh hoạt, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm còn 1%

Theo số liệu thị trường, trong phiên 24/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm từ 0,23 đến 1,50 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Riêng lãi suất qua đêm giảm về 1%/năm.

Trước đó, trong phiên 21/9, lãi suất qua đêm từng tăng lên 7%/năm, cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Như vậy, chỉ sau vài phiên giao dịch, lãi suất kỳ hạn này đã giảm khoảng 6 điểm phần trăm.

Đây không phải lần đầu lãi suất qua đêm xuống vùng thấp trong thời gian gần đây. Cuối tháng 7, lãi suất kỳ hạn này từng giảm xuống 0,7%/năm vào ngày 30/7. Cùng thời điểm, tổng lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố của Ngân hàng Nhà nước còn hơn 172.530 tỷ đồng. Trong tuần từ 27-31/7, khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố đạt hơn 48.341 tỷ đồng, trong khi có hơn 36.018 tỷ đồng đáo hạn.

Đồ họa: Hồng Sơn

Sau đó, lãi suất qua đêm tăng trở lại, trước khi một lần nữa giảm mạnh vào cuối tháng 8. Đến ngày 27/8, lãi suất kỳ hạn này còn 1,19%/năm. Trong tuần 24-28/8, tổng lượng vốn lưu hành qua kênh thị trường mở tăng lên khoảng 92.182 tỷ đồng, sau khi khối lượng cung ứng mới đạt khoảng 86.346 tỷ đồng và lượng đáo hạn khoảng 31.453 tỷ đồng.

Đến phiên 24/9, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 1.000 tỷ đồng tại kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, với lãi suất 4,5%/năm. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 598,08 tỷ đồng, trong khi có 5.116,54 tỷ đồng đáo hạn. Sau các giao dịch trong ngày, lượng vốn còn lưu hành trên kênh cầm cố ở mức khoảng 192.119 tỷ đồng.

Nhìn lại từ cuối tháng 7 đến nay, lãi suất qua đêm đã nhiều lần giảm về vùng quanh 1%/năm hoặc thấp hơn, xen kẽ với những nhịp tăng khá nhanh. Cùng với đó, quy mô vốn lưu hành trên kênh cầm cố cũng thay đổi theo từng giai đoạn.

Việc lãi suất qua đêm nhanh chóng trở lại vùng thấp cho thấy trạng thái vốn ngắn hạn của hệ thống đã cân bằng hơn sau nhịp tăng đầu tuần. Diễn biến trên cho thấy thanh khoản thị trường liên ngân hàng tiếp tục được duy trì ổn định và linh hoạt.