Đà Nẵng: 90% sở, ban, ngành đạt mức Tốt trở lên về chuyển đổi số năm 2025

Chiều 25/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 của các cơ quan, địa phương và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, đối với khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, cả 5/5 đơn vị được đánh giá đều đạt mức Xuất sắc, gồm Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực XII, Kho bạc Nhà nước thành phố, Thuế thành phố Đà Nẵng và Bảo hiểm xã hội thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao Bằng khen cho 2 cơ quan Trung ương và 5 sở, ngành xếp loại Xuất sắc trong chuyển đổi số năm 2025

Theo đánh giá, việc ứng dụng các nền tảng số tại nhóm cơ quan này đã đi vào nền nếp. 100% cơ quan triển khai, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành chung của thành phố; thực hiện luân chuyển, xử lý và ký số văn bản.

Các đơn vị cũng quan tâm xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, tuyên truyền nâng cao nhận thức, sử dụng hệ điều hành có bản quyền, phần mềm phòng, chống mã độc và gắn nhãn tín nhiệm mạng cho trang thông tin điện tử.

Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành danh mục và tài liệu đặc tả cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn cần được đẩy nhanh. Đây cũng là một trong những nội dung được xác định cần tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Đối với 20 sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố, có 10 đơn vị đạt mức Xuất sắc, 8 đơn vị đạt mức Tốt và 2 đơn vị đạt mức Trung bình khá.

Ở cấp phường, xã, trong 93 đơn vị được đánh giá có 22 đơn vị đạt mức Xuất sắc, 28 đơn vị Tốt, 9 đơn vị Khá, còn lại là Trung bình khá và Trung bình. Một đơn vị không được công nhận kết quả do không thực hiện đầy đủ việc cung cấp số liệu, tự đánh giá theo quy định.

Tổng cộng có 50/93 phường, xã, tương đương 53,76%, đạt mức Tốt hoặc Xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao Bằng khen cho 11 UBND phường, xã xếp loại Xuất sắc trong chuyển đổi số năm 2025

Đáng chú ý là sự chênh lệch về kết quả chuyển đổi số giữa khu vực đô thị và nông thôn, miền núi.

Trong 23 phường thuộc khu vực đô thị, điểm bình quân đạt khoảng 87,40 điểm. Trong khi đó, 70 xã thuộc khu vực nông thôn, miền núi đạt khoảng 71,65 điểm, chênh lệch khoảng 15,8 điểm.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và công nghệ, dịch vụ công trực tuyến là nhóm chỉ số đạt cao nhất, lần lượt đạt 93,2% ở khối sở, ban, ngành và 80,5% ở khối phường, xã. Trong khi đó, hạ tầng số là nhóm đạt thấp nhất, với 69,6% và 61,4%.

Kết quả cho thấy những nội dung được triển khai thống nhất, có hệ thống dùng chung, quy trình và chỉ tiêu rõ ràng như dịch vụ công trực tuyến đang đạt kết quả tốt; trong khi những nội dung phụ thuộc nhiều hơn vào điều kiện hạ tầng và nguồn lực tại từng đơn vị còn có khoảng cách đáng kể.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025.