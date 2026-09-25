Cước tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng vọt, vượt 1 triệu USD/ngày

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông tin trên được ông Richard Matthews - Giám đốc tư vấn và nghiên cứu của hãng môi giới tàu biển Gibson, đưa ra trong bài viết gần đây trên chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI. Chuyên gia này cho biết, trong 10 năm qua, mức thu nhập trung bình từ mỗi tàu trên chỉ đạt khoảng 37.000 USD/ngày.

Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và các nước sản xuất dầu vùng Vịnh đang phải sử dụng tàu trung chuyển để đưa dầu từ các cảng qua Hormuz, sau đó chuyển dầu sang các tàu VLCC vận chuyển đường dài ngoài khơi Oman. Phương thức này chậm và kém hiệu quả hơn so với việc tàu VLCC trực tiếp nhận dầu tại các cảng.

Saudi Arabia tăng hoạt động trung chuyển sau khi các cuộc tấn công khiến đường ống East-West - tuyến vận chuyển dầu từ các mỏ phía Đông tới cảng Yanbu bên Biển Đỏ, phải đóng cửa. Dù đường ống này gần được khôi phục hoàn toàn, nhưng gián đoạn vận tải trên Biển Đỏ vẫn gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu qua Yanbu, khiến các nhà sản xuất tiếp tục phải đưa dầu qua Hormuz. Lượng dầu vận chuyển qua Hormuz từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Kuwait (Cô-oét) và Iraq (I-rắc) cũng tăng, làm nhu cầu tàu chở dầu tiếp tục gia tăng.

Chi phí vận tải tăng cao đang thúc đẩy các tập đoàn dầu khí vùng Vịnh tăng sở hữu đội tàu. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã đẩy nhanh việc mua tàu sau khi phải trả mức cước thuê cao, trong khi Saudi Arabia hiện sở hữu hơn 50 tàu VLCC.

Giá cước tăng cũng bắt đầu tác động tới người mua dầu. Một số khách hàng đã trì hoãn mua dầu do chi phí vận chuyển quá cao. Iraq đã giảm khoảng 25 USD/thùng để bù đắp chi phí vận tải, trong khi dầu thô Biển Bắc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà máy lọc dầu châu Âu do chi phí vận chuyển thấp hơn.

Giá cước đã giảm khỏi mức đỉnh nhưng được dự báo vẫn duy trì ở mức cao trong ít nhất vài tuần tới.