PNJ dự kiến doanh thu 2026 tăng 10%, chuẩn bị 8.000 tỷ đồng cho tái cấu trúc

Nếu chỉ nhìn vào doanh thu, kế hoạch điều chỉnh của PNJ vẫn cho thấy hoạt động kinh doanh lõi được doanh nghiệp kỳ vọng duy trì tăng trưởng. Nhưng phía sau con số 39.057 tỷ đồng là một thay đổi lớn hơn: PNJ dự kiến ghi nhận khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

PNJ đẩy mạnh nâng cấp hệ thống bán lẻ trang sức. Ảnh: Minh Trường

Theo PNJ, khoản dự phòng này được ước tính theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, nhằm phản ánh tổn thất có thể phát sinh. Công ty cho biết đây không phải dòng tiền mặt chi ra ngay lập tức. Số tiền thực chi sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thu đổi thực tế và có thể thấp hơn đáng kể so với khoản đã trích lập.

Chính khoản dự phòng này dẫn tới việc PNJ trình Đại hội đồng cổ đông mức lợi nhuận trước thuế năm 2026 âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng. Nếu không tính khoản dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Việc lựa chọn trích lập toàn bộ trong một năm, thay vì phân bổ dàn trải, được doanh nghiệp xác định là cách ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ và minh bạch thông tin với thị trường. Đại diện PNJ cho biết công ty chọn nhìn thẳng vào thực tế, ghi nhận đầy đủ các tác động tài chính, công bố minh bạch và chủ động triển khai những quyết định cần thiết.

Động thái này diễn ra khi PNJ cho biết thị trường vàng trang sức đang có những biến động sâu rộng, trong khi hành vi khách hàng cũng thay đổi. Doanh nghiệp vì thế bước vào quá trình tái thiết toàn diện, tập trung vào sức khỏe tài chính, quản trị và kiểm soát rủi ro, hoạt động kinh doanh, niềm tin khách hàng và thị trường, cùng năng lực tổ chức cho tương lai.

Ở hoạt động kinh doanh, PNJ tiếp tục đổi mới bán lẻ, triển khai các chiến dịch marketing và đưa ra nhiều bộ sưu tập mới cho các dịp lễ cuối năm. Theo doanh nghiệp, cách làm này giúp tiếp cận nhiều nhóm và phân khúc khách hàng khác nhau, qua đó tiếp tục khai thác tiềm năng thị trường bán lẻ trang sức Việt Nam.

Một phần khác của quá trình tái thiết là củng cố niềm tin khách hàng bằng những cơ sở có thể kiểm chứng. PNJ cho biết các mẫu kim cương đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên và niêm phong, sau đó Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Theo PNJ, đây là một trong những bước đi nhằm tăng cường kiểm chứng độc lập, minh bạch thông tin và nâng cao năng lực chuyên môn, qua đó cung cấp thêm cơ sở khách quan về chất lượng sản phẩm.

Cùng với xử lý vấn đề kế toán và củng cố niềm tin thị trường, bài toán nguồn lực tài chính cũng được đặt ra. PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức. Cơ cấu vốn, điều kiện và lộ trình huy động sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21.10.2026.

Theo doanh nghiệp, việc chuẩn bị nguồn vốn ở quy mô này nhằm tạo dư địa tài chính cho quá trình tái thiết và thực hiện các quyết định chiến lược, đồng thời giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn.