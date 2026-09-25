Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: NQ)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Bắc Ninh ước đạt 177,8 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu. Kết quả này góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố trong năm đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 của thành phố Bắc Ninh, GRDP quý III ước tăng 14,25%, 9 tháng ước tăng 11,79%. Khu vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; ngành dịch vụ phát triển nhanh, ngày càng tương xứng với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa.

Thu hút đầu tư đạt hơn 18 tỷ USD vốn quy đổi, trong đó thu hút FDI đứng thứ 4 cả nước. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 130.113 tỷ đồng, tăng 17,88%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 84,64% kế hoạch Chính phủ giao. Nhiều công trình hạ tầng lớn được triển khai, khánh thành và đưa vào hoạt động. Quốc hội đã thông qua Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh; Chính phủ thông qua Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Sản xuất xe máy điện tại Công ty Yadea, khu công nghiệp Tân Hưng, Bắc Ninh. (Ảnh: DL)

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh khẳng định: Những thành tựu trên khẳng định Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục phát huy thế mạnh công nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu và thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Tại hội nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong số các tập thể được khen thưởng, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại thành phố Bắc Ninh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen tập thể vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sâu sắc về sự kiện quan trọng này, góp phần lan tỏa hình ảnh, thành tựu và khát vọng phát triển của Bắc Ninh đến bạn đọc cả nước.