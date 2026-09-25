9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã Ninh Hải đạt 79,26% kế hoạch

UBND xã Ninh Hải vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 5.294 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 74,26%, vượt chỉ tiêu được giao. Sản lượng thủy sản thu hoạch đạt hơn 11.944 tấn, bằng 127,13% kế hoạch; sản lượng muối đạt 125.865 tấn, bằng 100,69% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương hơn 25 tỷ đồng, đạt 88,33% kế hoạch năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,26% kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng được tăng cường; nhiệm vụ Quy hoạch chung xã được triển khai bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 94,17%, hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 94,84% và 99,36% hồ sơ được số hóa.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Xã đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và các thôn trên địa bàn theo chủ trương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

3 tháng cuối năm, UBND xã Ninh Hải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được tỉnh và Đảng ủy xã giao; chú trọng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Xã tiếp tục phát triển nông nghiệp, thủy sản và sản xuất muối gắn với phòng, chống dịch bệnh, chống khai thác IUU; đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm đạt 7/10 tiêu chí.

Bên cạnh đó, xã tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản; tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch điểm dân cư; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch gắn với các sản phẩm OCOP...