Thanh tra - Khiếu tố, VKSND tỉnh Tây Ninh 'về đích sớm' phong trào 'Bình dân học vụ số'

Hội nghị khởi động phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm “Bình dân học vụ số”, Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Tây Ninh xác định, đây không chỉ là chương trình học tập về kỹ năng số mà còn là dịp để mỗi công chức nâng cao nhận thức, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và từng bước đổi mới phương pháp làm việc.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành sớm nhiệm vụ, 100% công chức của đơn vị đã hoàn thành chương trình trước thời hạn, trở thành đơn vị về đích sớm nhất trong VKSND hai cấp tỉnh Tây Ninh.

Ngay từ khi triển khai, lãnh đạo Thanh tra - Khiếu tố đã quán triệt mục đích, yêu cầu của chương trình đến toàn thể công chức; thường xuyên theo dõi tiến độ, tạo điều kiện để từng người chủ động bố trí thời gian nghiên cứu, học tập và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, tinh thần tự học, tự rèn luyện và hỗ trợ đồng nghiệp được phát huy. Những công chức có kinh nghiệm, thành thạo kỹ năng số chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các đồng chí còn hạn chế về thao tác công nghệ, giúp việc học tập diễn ra thuận lợi, thực chất hơn.

Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tỉnh nêu gương trong học tập chương trình “Bình dân học vụ số”.

Lãnh đạo đơn vị cũng xác định việc nêu gương trong học tập, ứng dụng công nghệ là yếu tố quan trọng để tạo động lực chung. Mỗi công chức không chỉ hoàn thành yêu cầu của chương trình mà còn được khuyến khích vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc hằng ngày.

Kết quả, 100% công chức Thanh tra - Khiếu tố đã hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” trước thời hạn, đưa đơn vị về đích sớm so với kế hoạch của VKSND tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, việc hoàn thành chương trình không được xác định là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho quá trình tiếp tục nâng cao năng lực số trong thực hiện nhiệm vụ.

Những kỹ năng được trang bị qua chương trình sẽ được vận dụng vào công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra nghiệp vụ.

Bảng thống kê kết quả học tập “Bình dân học vụ số” của Thanh tra - Khiếu tố.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi và xử lý công việc được kỳ vọng góp phần nâng cao tính khoa học, chính xác, kịp thời; đồng thời hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích, cảnh báo và tham mưu phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Từ kết quả bước đầu, Thanh tra - Khiếu tố tiếp tục xác định phương châm “học để biết, biết để làm, làm để hiệu quả hơn”, gắn việc nâng cao kỹ năng số với từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi công chức.

Kết quả 100% công chức hoàn thành chương trình trước thời hạn cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và khả năng thích ứng của tập thể Thanh tra - Khiếu tố trước yêu cầu chuyển đổi số.

Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục duy trì tinh thần tự học, tự rèn luyện, chủ động ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thanh tra - Khiếu tố trong thời gian tới.