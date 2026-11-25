Nhận thức rõ vai trò “bà đỡ” của Chi nhánh NHCSXH tỉnh trên địa bàn, từ tháng 4/2026, UBND phường Đồng Thuận đã quyết định thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường do Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban.

Theo ông Nguyễn Hữu Đắc, Chủ tịch UBND phường Đồng Thuận, việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Đến quý I/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường Đồng Thuận đạt 139.058 triệu đồng, giúp 1.469 hộ dân vay vốn (tăng 2.718 triệu đồng so với năm 2025). Doanh số cho vay quý I đạt 8.973 triệu đồng, giúp 103 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vay vốn; tỉ lệ thu nợ đạt 6.255 triệu đồng; tỉ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 100%. Nguồn vốn ưu đãi triển khai cho người dân vay thuộc 10 chương trình tín dụng chính sách.

Từ sự hỗ trợ của nguồn vốn chính sách, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế lan tỏa mạnh mẽ tại địa bàn phường Đồng Thuận - Ảnh: A.H

Ông Dương Xuân Trí, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Đến hết tháng 10/2026, tại phường Đồng Thuận, chi nhánh đang triển khai hiệu quả các chương trình cho vay với tổng dư nợ 161.031 triệu đồng, tăng hơn 25.220 triệu đồng so với đầu năm. Hiện tại có 1.418 khách hàng còn dư nợ. Trong 10 tháng năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh giải ngân cho 242 lượt khách hàng vay số tiền gần 44 tỉ đồng, trong đó tập trung vào các chương trình, như: Mua nhà ở xã hội 28,9 tỉ đồng; giải quyết việc làm 11,3 tỉ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 1,1 tỉ đồng.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải ngân giúp 185 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Có 44 hộ dân vay vốn làm nhà ở; 40 học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập và một số hộ dân vay phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu khác.

Bên cạnh việc tăng trưởng nguồn dư nợ, việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, do đó nợ quá hạn chỉ hơn 32 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 0,02%. Tiêu biểu như Đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường quản lý 16 tổ tiết kiệm và vay vốn với 639 hộ đoàn viên, hội viên vay, tổng dư nợ trên 39.158 triệu đồng, trong đó không có nợ quá hạn.

Ngoài vai trò là “bà đỡ” cho người dân, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang phát động phong trào “Gửi tiền tiết kiệm-Chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách” năm 2026 tại phường Đồng Thuận. Ông Dương Xuân Trí nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của phong trào này là huy động thêm mọi nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Với phong trào này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh kỳ vọng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện, công khai, đúng quy định, qua đó lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường Đồng Thuận nhấn mạnh: Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, tiếp cận nhà ở xã hội và thực hiện các nhu cầu thiết yếu, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.