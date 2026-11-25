Doanh nghiệp phía quận HamYang của Hàn Quốc trực tiếp sang Nam Trà My tuyển dụng lao động thời vụ.

Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, đời sống người dân Nam Trà My chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ, thu nhập chưa ổn định.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng để người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2022, khi huyện Nam Trà My (cũ) triển khai chương trình hợp tác đưa lao động thời vụ sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại quận Hamyang (Hàn Quốc), địa phương đã chủ động tiếp nhận, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến từng thôn, từng hộ gia đình; các khâu tuyển chọn, khám sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ được chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, đối với địa bàn miền núi, vận động người dân giảm nghèo phải gắn với sinh kế cụ thể.

Ông Trà cho biết: “Chính quyền xã, ban nhân dân các thôn không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chủ trương mà phải đồng hành cùng người lao động từ khi đăng ký đến lúc hoàn thiện thủ tục xuất cảnh đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc. Trong thôn có người đã đi làm, đã mang lại hiệu quả thì người thật việc thật, việc vận động thuận tiện hơn rất nhiều, tạo thành phong trào trong làng, trong thôn về đi làm việc thời vụ. Việc triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi người lao động chính là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin trong nhân dân”.

Việc đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc qua thời gian đã thành phong trào được người dân tin tưởng tham gia.

Nhờ cách làm này, chương trình từng bước lan tỏa, từ năm 2022 đến nay, không chỉ xã Nam Trà My mà lao động các xã lân cận như Trà Leng, Trà Vân, Trà Linh và Trà Tập đều có lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Tính đến nay đã có gần 500 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Riêng năm 2026, hiện có gần 300 lao động trúng tuyển, đang làm hồ sơ chuẩn bị xuất cảnh. Đáng chú ý, trong đó có hơn 150 lao động được phía quận Hamyang (Hàn Quốc) tiếp nhận trở lại làm việc nhiều lần, góp phần khẳng định uy tín và chất lượng lao động của địa phương.

Với thời gian làm việc từ 5 - 8 tháng, mỗi lao động có thể tích lũy từ 200 đến trên 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nguồn vốn này giúp nhiều hộ có điều kiện sửa chữa nhà cửa, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng sản xuất tại quê nhà.

Bà Trần Thị Như Thủy (thôn Tak Pỏ, xã Nam Trà My) cho hay, bà đã được tiếp nhận sang Hamyang làm việc 4 lượt. Công việc chủ yếu là thu hoạch nông sản theo mùa vụ như hái dâu, thu hoạch ớt và nhân sâm Hàn Quốc, không quá nặng nhọc.

Chỉ đợt đầu đi làm việc, bà Thủy đã thoát khỏi diện hộ nghèo, nay không đi làm nữa thì dùng đồng vốn tích lũy để trồng quế trên diện tích đất rẫy cả gia đình, tạo sinh kế bền vững ở nhà.

Thực tiễn tại Nam Trà My cho thấy, giải quyết việc làm không những tạo thu nhập trước mắt mà còn mở ra cơ hội tích lũy vốn, thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế của người dân. Đây cũng là hướng đi quan trọng để Nam Trà My từng bước giảm số hộ nghèo trong thời gian tới.