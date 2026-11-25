Trong đó, có 2 phiên chợ cuối tuần, 2 tuần hàng quảng bá sản phẩm, 2 hội nghị tập huấn chuyên đề về xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã, 2 khu gian hàng chung giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của thành phố Hà Nội tại các hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức cho 5 đoàn công tác đưa sản phẩm đi liên kết mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Hải Phòng, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang...

Sản phẩm ô mai Bách Hương Xuân đạt OCOP 3 sao.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đã có gần 150 biên bản ghi nhớ, hợp đồng được ký kết và thực hiện giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước nhằm liên kết vùng, tiêu thụ và phân phối sản phẩm lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; có 942 lượt hợp tác xã với hơn 3.000 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), nông sản, sản phẩm làng nghề truyền thống đủ bao bì nhãn mác, đạt tiêu chuẩn chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ được hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ…

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã thành phố cùng Hội Nông dân thành phố cũng đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyên sâu về đào tạo kỹ năng bán hàng livestream, quản trị gian hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử, cách xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông sản Thủ đô cho các hội viên, thành viên...