Theo Visual Capitalist, xếp hạng dựa trên Chỉ số hưu trí toàn cầu Natixis 2026 (Natixis Global Retirement Index) đánh giá 44 quốc gia qua 18 chỉ số thuộc 4 nhóm: sức khỏe, tài chính hưu trí, chất lượng sống và mức sống vật chất. Theo đó, Na Uy xếp thứ nhất (83%) nhờ đứng thứ ba về sức khỏe và chất lượng sống (dù đứng thứ tám về tài chính hưu trí), theo sau là Ireland (81%, đứng đầu về tài chính hưu trí năm thứ ba liên tiếp), Hà Lan (79%), Thụy Sĩ (79%) và Đan Mạch (78%).

Nauy đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất để về hưu và Trung Quốc đứng cuối bảng. Nguồn: Natixis 2026 Global Retirement Index.

Đáng chú ý, Mỹ tụt 10 bậc trong một thập kỷ (từ hạng 14 năm 2016 xuống hạng 24 năm 2026 và giảm 3 bậc so với năm trước). Dù cho chi y tế bình quân đầu người của Mỹ là cao nhất trong nhóm khảo sát, nhưng quốc gia này chỉ đứng thứ 25 về sức khỏe và thứ 18 về tài chính hưu trí.

Trong khảo sát của Natixis, 76% nhà đầu tư Mỹ lo ngại nợ công tăng sẽ làm giảm quyền lợi hưu trí tương lai, 35% lo ngại cạn tiền vì chi phí y tế và chăm sóc dài hạn, với chi phí y tế dự kiến cho người nghỉ hưu ở tuổi 65 năm 2026 bình quân 185.500 USD (chưa tính chăm sóc dài hạn).

Tại châu Á, Nhật Bản đứng thứ 2 về tuổi thọ và thứ 7 về sức khỏe nhưng xếp thứ 41 về tài chính hưu trí. Năm 2025, 29,4% dân số Nhật từ 65 tuổi trở lên và dự kiến đạt 34,8% vào năm 2040; lương hưu cơ bản nhà nước tối đa năm 2026 khoảng 450 USD/tháng, tỷ lệ thay thế thu nhập của lao động trung bình ước đạt 42% (thấp hơn mức bình quân 63% của OECD), trong khi nợ công tiến sát 200% GDP.

Trong khi đó, Phần Lan giảm mạnh nhất 12 bậc (từ hạng 23 xuống 35) do tỷ lệ thất nghiệp dự báo 10,2% năm 2026 dù điểm chất lượng sống đạt 92/100.

Top 10 quốc gia tốt nhất để về hưu

(Nguồn: Natixis Global Retirement Index 2026)

Theo bảng xếp hạng năm 2026 do trang thông tin của Pháp Retraite sans Frontières (Hưu trí không biên giới) công bố, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách 10 quốc gia đáng sống nhất dành cho người nghỉ hưu.

Retraite sans Frontières chấm điểm dựa trên 12 tiêu chí, trong đó chi phí sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 20% tổng điểm. Các tiêu chí còn lại gồm khí hậu, chất lượng hệ thống y tế, mức độ an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ và điều kiện đi lại.