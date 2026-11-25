Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở Seattle, bang Washington, Mỹ. (Ảnh minh họa: USDA)

Niềm tin phục hồi mạnh mẽ

Theo báo cáo công bố ngày 24/11 của Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 11 tăng 11,4 điểm, lên 103,3 điểm, từ mức 91,9 điểm của tháng 10. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và vượt xa mức 92,5 điểm mà các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo.

Đáng chú ý, sự cải thiện diễn ra ở cả hai cấu phần của chỉ số. Chỉ số đánh giá tình hình hiện tại tăng 13,7 điểm lên 132,8 điểm, trong khi chỉ số kỳ vọng tăng 9,9 điểm lên 83,6 điểm.

Theo Fergus McCormick, chuyên gia kinh tế cấp cao của Conference Board, sự giảm bớt bất định sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy niềm tin tiêu dùng. Động lực chính của sự phục hồi này là những đánh giá tích cực hơn của người tiêu dùng về tình hình hiện tại và triển vọng của thị trường lao động. Đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại và tương lai cũng được cải thiện mạnh.

Tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng cơ hội việc làm dồi dào tăng từ 26,2% lên 30,8%, cao nhất kể từ tháng 5/2025. Ngược lại, tỷ lệ cho rằng khó tìm được việc làm giảm từ 21,4% xuống 18,4%. Chênh lệch giữa hai tỷ lệ này theo đó tăng từ 4,8 lên 12,4 điểm phần trăm.

Chỉ báo trên đáng chú ý bởi trong lịch sử, nó có mối tương quan chặt chẽ với tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ. Sự cải thiện trong đánh giá của người tiêu dùng diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng việc làm đã được đẩy nhanh trong những tháng gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm từ 4,5% vào tháng 11 năm ngoái xuống 4,1% trong tháng 10 năm nay. Reuters nhận định những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang mạnh lên có thể tạo thêm dư địa để Fed tiếp tục tăng lãi suất sau đợt tăng được dự báo vào tháng 12 tới.

Triển vọng việc làm trong sáu tháng tới cũng được nhìn nhận tích cực hơn, với tỷ lệ người kỳ vọng có nhiều cơ hội việc làm hơn tăng từ 15,3% lên 18,1%, trong khi tỷ lệ dự báo có ít việc làm hơn giảm từ 25,7% xuống 19,3%.

Theo Conference Board, trung vị kỳ vọng lạm phát trong một năm tới đã giảm từ 4,7% trong tháng 10 xuống 4,5% trong tháng 11, song vẫn ở mức cao, cho thấy giá cả cao và chi phí sinh hoạt gia tăng vẫn là những mối quan tâm của các hộ gia đình.

Dù vậy, kế hoạch mua ô tô, nhà ở và hàng hóa lâu bền của người tiêu dùng đều có dấu hiệu cải thiện. Nếu sự phục hồi của niềm tin được chuyển hóa thành chi tiêu thực tế, tiêu dùng có thể tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, theo Reuters, một số nhà kinh tế vẫn dự báo chi tiêu tiêu dùng sẽ giảm tốc trong quý IV, một phần do lạm phát làm xói mòn mức tăng tiền lương.

Củng cố thêm cơ sở để Fed thắt chặt tiền tệ

Báo cáo niềm tin tiêu dùng được công bố vào thời điểm thị trường đang đánh giá lại mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng tới. Theo Reuters, tính đến phiên giao dịch chiều 24/11 tại Mỹ, dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đã định giá đầy đủ khả năng Fed tăng ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8–9/12, trong đó xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 2,9%.

Đáng chú ý, thị trường đã trở lại định giá khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn, sau khi loại bỏ kịch bản này vào buổi sáng cùng ngày. Mặc dù xác suất này còn thấp, diễn biến trên cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn loại trừ nguy cơ Fed phải hành động quyết liệt hơn để kiểm soát lạm phát.

Trước đó, phát biểu ngày 23/11 tại Đại học Mount Saint Vincent, Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, trong khi lạm phát cao đang tỏ ra dai dẳng. Theo ông, rủi ro đối với mục tiêu việc làm đã giảm, song rủi ro đối với mục tiêu ổn định giá cả lại tăng lên.

Ông Williams dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2,75% trong năm nay và duy trì tốc độ gần tương đương trong năm tới. Tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm về khoảng 4% trong năm tới, trong khi lạm phát được dự báo giảm từ khoảng 3,5% trong năm nay xuống mức cao hơn 2% “đôi chút” trong năm tới, trước khi trở về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Theo Reuters, ông Williams cho rằng lạm phát dai dẳng vẫn là cơ sở để Fed hướng tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, nhưng tốc độ tăng lãi suất tiếp theo sẽ phụ thuộc vào những dữ liệu kinh tế mới. Chủ tịch Fed New York cũng không loại trừ khả năng tăng lãi suất tại các cuộc họp liên tiếp nếu điều đó là cần thiết.

Nhìn từ kết quả khảo sát niềm tin tiêu dùng tháng 11, những đánh giá tích cực hơn của các hộ gia đình về thị trường lao động, cùng với các dấu hiệu cải thiện từ số liệu việc làm thực tế, có thể giúp Fed bớt lo ngại về những tác động bất lợi của việc tăng lãi suất đối với thị trường lao động.

Tuy nhiên, niềm tin tiêu dùng chỉ là chỉ báo khảo sát, không phải thước đo chi tiêu thực tế; trong khi lãi suất cao và sức mua bị bào mòn vẫn có thể hạn chế tiêu dùng. Do đó, các báo cáo về chi tiêu, thu nhập và lạm phát sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn trong việc xác định mức độ và tốc độ thắt chặt của Fed.