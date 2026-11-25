Bạc thế giới ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ

Giá bạc thế giới ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý. Tuy nhiên, đà tăng của bạc vẫn chưa có nền tảng đủ rõ ràng khi tín hiệu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp thiếu đồng nhất, trong khi diễn biến kỹ thuật chưa cho thấy xu hướng tích cực.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm thường tạo điều kiện thuận lợi cho các kim loại quý không sinh lãi như vàng và bạc. Khi lợi suất của các tài sản thu nhập cố định đi xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý giảm, qua đó hỗ trợ nhu cầu đầu tư. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ giá bạc phục hồi trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, mức tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào xu hướng đi lên bền vững. So với vàng, bạc có đặc thù riêng khi vừa là tài sản đầu tư, vừa giữ vai trò nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Do đó, biến động nhu cầu công nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng giá kim loại này.

Trong bối cảnh hiện nay, việc lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm đang tạo điều kiện để giá bạc tìm lại đà tăng. Dẫu vậy, áp lực vẫn có thể quay trở lại nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới phản ánh hoạt động sản xuất tiếp tục chững lại hoặc lợi suất trái phiếu đảo chiều đi lên. Để củng cố xu hướng phục hồi, thị trường bạc cần thêm những động lực hỗ trợ rõ nét hơn.

Bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại các khu vực và thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1,34 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,38 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá ở mức 35,8 - 36,9 triệu đồng.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1,43 - 1,48 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 38,3 - 39,6 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) điều chỉnh giảm nhẹ. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 1,50 - 1,54 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 40,8 - 41,2 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank