Tổng thống Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, giá dầu chạm 113USD/thùng

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/11), thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ đánh mất một phần thành quả tăng mạnh của phiên trước. Đồng USD cũng suy yếu.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq giảm 1,4%, sau khi tăng gần 7% trong phiên trước đó. S&P 500 mất 0,5%, trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones Industrial Average tăng 0,85%.

Nỗi lo liên quan đến dư địa tăng giá của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) không còn nhiều, cùng những quan ngại về lạm phát Mỹ đã thúc đẩy nhà đầu tư chốt lời và chuyển dòng tiền sang các cổ phiếu phòng thủ cũng như những ngành kinh tế truyền thống. Lợi suất trái phiếu gần như không thay đổi.

Cổ phiếu Anthropic (ANT.O) giảm hơn 6%, xuống thấp hơn trên 1 USD so với giá IPO 83 USD. Đây là cú trượt giá đáng chú ý chỉ vài ngày sau màn chào sàn lập kỷ lục của nhà phát triển mô hình AI Claude.

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.O) cũng mất hơn 6%, sau khi tăng vọt 31,5% trong phiên thứ Hai. Trước đó, hãng chip AI hàng đầu thế giới đã đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Sau đợt tăng mạnh nhất trong nhiều tháng, việc nhà đầu tư chốt lời là điều có thể dự đoán. Xét cho cùng, một thông tin đơn lẻ không thể giải đáp những băn khoăn của thị trường về làn sóng đầu tư AI”, ông Gene Goldman, Giám đốc đầu tư tại Cetera Financial Group, nhận định.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 giảm 0,66%, chịu sức ép từ đà lao dốc mạnh của nhóm cổ phiếu khai khoáng.

Các thị trường châu Á tăng điểm sau đà khởi sắc của chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, giá vàng tương lai giảm trong phiên thứ Ba, chịu áp lực từ những tín hiệu cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kỳ vọng vững chắc về một đợt tăng lãi suất trong tháng 12. Giới đầu tư đồng thời chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Việc ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO khép lại một tuần đầy biến động, với hàng loạt sự kiện làm rung chuyển thị trường và hệ sinh thái AI – lĩnh vực vốn phụ thuộc lớn vào Nvidia, từ nguồn cung chip đến hoạt động tài trợ cho quá trình mở rộng hạ tầng quy mô lớn của ngành.

Tuy nhiên, sự trở lại này cũng để ngỏ nhiều câu hỏi liên quan đến ông Huang, người từng từ chức sau khi xuất hiện những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với người bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc.

CĂNG THẲNG TRUNG ĐÔNG TRỞ LẠI

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng sau một phiên giao dịch đầy biến động, trong bối cảnh xuất hiện thêm thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz và vùng biển lân cận.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao tháng gần nhất phục hồi từ mức đáy trong phiên, thấp nhất kể từ ngày 27/8; chốt phiên tăng 2,03 USD, tương đương 2,27%, lên 91,40 USD/thùng.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,88 USD, tương đương 2,35%, lên 82,05 USD/thùng. Trong phiên, giá WTI có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Trước đó, dầu Brent có lúc giảm xuống 88,10 USD/thùng, trong khi WTI chạm 79,07 USD/thùng, dưới sức ép từ đà lao dốc của thị trường chứng khoán.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một tàu container đã trở thành mục tiêu tấn công khi di chuyển theo tuyến đường mà Tehran cho là “không được cấp phép” gần eo biển Hormuz.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày thứ Ba cho biết, ba tàu đã bị các vật thể bay không xác định tấn công khi di chuyển về phía đông qua eo biển này trong ngày thứ Hai. Cả ba tàu vẫn tiếp tục hành trình và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Các chuyên gia phân tích tại Gelber & Associates nhận định, kỳ vọng nguồn cung dầu dư thừa tiếp tục kìm hãm đà phục hồi của giá dầu. Thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với khả năng các cuộc tấn công tiếp theo thực sự làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu.

Tờ Wall Street Journal ngày thứ Hai đưa tin, Mỹ đang điều tra khả năng Iran liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào tối đa 50 tàu chở dầu và năng lượng. Thông tin được dẫn từ các quan chức Mỹ và những nguồn tin am hiểu vụ việc.

Tại Libya, đường ống dẫn dầu Sharara đã hoạt động trở lại sau khi một nhóm bị gọi là “bất hợp pháp” đóng van đường ống. Dầu đã bắt đầu được bơm vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya, theo Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) trả lời Reuters hôm thứ Hai.

Trong khi đó, sản lượng tại mỏ dầu Johan Castberg của Equinor ở biển Barents tạm thời được hạ xuống mức tối thiểu do sự cố liên quan đến cuộn ống trong hệ thống bốc dỡ dầu, người phát ngôn công ty cho biết hôm thứ Ba.

Trung Quốc và Ấn Độ đang trên đà lập kỷ lục nhập khẩu dầu Nga trong năm nay, qua đó bù đắp một phần khoảng trống nguồn cung do cuộc chiến tại Iran gây ra, theo dữ liệu vận tải dầu và các nguồn tin trong ngành.

Các giấy phép miễn trừ tạm thời của Mỹ đối với lệnh trừng phạt dầu Nga đã mở rộng phạm vi tàu vận chuyển và nhà cung cấp mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể tiếp cận. Tuy nhiên, những đợt tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ Nga đã hạn chế nguồn cung khả dụng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Ba tuyên bố Moscow chắc chắn sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga. Ông đồng thời yêu cầu chính phủ thảo luận những biện pháp bảo vệ bổ sung đối với các cơ sở năng lượng.

Ông Putin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Dù vậy, triển vọng chung của thị trường dầu mỏ thế giới vẫn nghiêng về tình trạng dư cung.

Deutsche Bank cho biết lượng tồn kho các sản phẩm dầu lỏng được theo dõi trên toàn cầu đã tăng trong tháng 10, cho thấy thị trường đang dư thừa khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

Theo ngân hàng này, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư cung. Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi có thể làm chậm quá trình này.