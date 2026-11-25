Khi doanh nghiệp trực tiếp xác nhận xuất xứ

Trong hoạt động xuất khẩu, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) từ lâu được xem là một trong những chứng từ quan trọng để hàng hóa đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, cùng với quá trình thực thi các cam kết hội nhập, phương thức chứng nhận xuất xứ đang có thêm một lựa chọn: doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thay vì trong mọi trường hợp đều phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp C/O.

Sự thay đổi này đưa nhà xuất khẩu vào vị trí chủ động hơn trong việc xác nhận xuất xứ hàng hóa. Thay vì chỉ chuẩn bị hồ sơ để cơ quan cấp C/O thẩm định, doanh nghiệp có thể trực tiếp phát hành chứng từ tự chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện tương ứng. Cách làm này góp phần giảm khâu trung gian trong giao dịch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu và phù hợp với xu hướng đơn giản hóa thủ tục thương mại quốc tế.

Tự chứng nhận xuất xứ tạo thêm quyền chủ động cho nhà xuất khẩu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về năng lực tuân thủ và trách nhiệm pháp lý.

Dù vậy, tự chứng nhận xuất xứ không phải cơ chế áp dụng tự do cho mọi doanh nghiệp, mọi mặt hàng và mọi thị trường. Quyền tự chứng nhận phải căn cứ vào quy định của từng hiệp định, phạm vi cam kết và điều kiện cụ thể đối với nhà xuất khẩu. Đây là điểm doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý khi lựa chọn phương thức chứng nhận.

Trên thực tế, có hai cơ chế cần được phân biệt. Thứ nhất là cơ chế tự chứng nhận xuất xứ được quy định trực tiếp trong một số FTA, với điều kiện, chủ thể và cách thức phát hành chứng từ theo cam kết của hiệp định. Thứ hai là cơ chế thương nhân được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận bằng văn bản để tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo quy định trong nước và điều ước quốc tế có liên quan.

Đối với cơ chế thứ hai, Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương quy định về cấp C/O và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo khoản 6 Điều 28 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã quy định việc cấp C/O và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Văn bản này sau đó được sửa đổi, bổ sung và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BCT ngày 4/6/2026. Quy định xác lập trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, xem xét và cấp văn bản chấp thuận, đồng thời đặt hoạt động tự chứng nhận trong khuôn khổ quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa.

Như vậy, việc doanh nghiệp được tự chứng nhận không đơn thuần là thay đổi hình thức giấy tờ. Bản chất của cơ chế là chuyển một phần trách nhiệm xác nhận thông tin xuất xứ sang nhà xuất khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và chịu sự kiểm tra, xác minh theo quy định.

Quyền chủ động phải dựa trên năng lực chứng minh

Điểm cốt lõi của tự chứng nhận xuất xứ nằm ở khả năng chứng minh. Khi doanh nghiệp tự phát hành chứng từ, thông tin về xuất xứ không còn chỉ là nội dung kê khai trong bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O, mà trở thành cam kết do chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Muốn thực hiện được điều đó, doanh nghiệp phải nắm chắc quy tắc xuất xứ áp dụng đối với mặt hàng xuất khẩu. Tùy từng FTA, hàng hóa có thể phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa, hàm lượng giá trị khu vực hoặc công đoạn gia công, chế biến cụ thể. Một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam chưa đương nhiên được xác định có xuất xứ Việt Nam theo quy định của một hiệp định thương mại.

Đây là vấn đề đặc biệt đáng quan tâm đối với các ngành hàng sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu như dệt may, da giày, điện tử, cơ khí và chế biến. Để xác định đúng xuất xứ, doanh nghiệp phải kiểm soát được nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp, định mức sản xuất, quy trình chế biến và các chứng từ liên quan. Nếu thiếu dữ liệu ở một công đoạn, việc chứng minh hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ có thể gặp khó khăn khi phát sinh yêu cầu xác minh.

Tự chứng nhận xuất xứ là bước tiến trong phương thức tổ chức hoạt động thương mại, trao thêm quyền chủ động cho nhà xuất khẩu và tạo điều kiện khai thác hiệu quả các FTA.

Chẳng hạn, với mặt hàng phải đáp ứng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào giá trị nguyên liệu mua trong nước để kết luận sản phẩm đủ điều kiện. Việc xác định còn phụ thuộc vào cách tính được quy định trong hiệp định, các yếu tố cấu thành giá trị và chứng từ làm căn cứ. Tương tự, với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa, doanh nghiệp phải đối chiếu mã HS của nguyên liệu và thành phẩm theo đúng quy tắc áp dụng, chứ không thể chỉ căn cứ vào tên gọi thương mại của sản phẩm.

Vì vậy, năng lực tự chứng nhận gắn trực tiếp với năng lực quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng. Bộ phận xuất nhập khẩu không thể làm việc độc lập nếu không có sự phối hợp của bộ phận mua hàng, kế toán, kỹ thuật và sản xuất. Thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất và giá trị cấu thành sản phẩm phải được cập nhật, lưu trữ nhất quán để có thể đối chiếu khi cần thiết.

Đối với doanh nghiệp đề nghị được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tự chứng nhận, việc đáp ứng điều kiện theo quy định là yêu cầu bắt buộc. Nhưng ngay cả khi đã được chấp thuận, doanh nghiệp cũng không được hiểu rằng mọi sản phẩm xuất khẩu đều mặc nhiên có xuất xứ Việt Nam. Từng mặt hàng, từng lô hàng vẫn phải đáp ứng quy tắc xuất xứ tương ứng với thị trường và hiệp định mà doanh nghiệp muốn sử dụng ưu đãi.

Đây cũng là lý do doanh nghiệp cần cân nhắc năng lực thực tế trước khi lựa chọn cơ chế tự chứng nhận. Với những doanh nghiệp có hệ thống quản trị nguyên liệu, dữ liệu sản xuất và nhân sự xuất nhập khẩu chuyên môn, phương thức này có thể giúp chủ động hơn trong giao dịch. Ngược lại, nếu chưa kiểm soát được hồ sơ đầu vào hoặc chưa nắm chắc quy tắc xuất xứ, việc tự khai báo có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với rủi ro lớn hơn so với lợi ích về thời gian và thủ tục.

Không thể thiếu cơ chế kiểm tra, xác minh

Trao quyền tự chứng nhận không đồng nghĩa với giảm nhẹ trách nhiệm quản lý nhà nước. Trái lại, khi doanh nghiệp trực tiếp phát hành chứng từ xác nhận xuất xứ, yêu cầu kiểm tra tính chính xác của thông tin và khả năng truy xuất hồ sơ càng trở nên quan trọng.

Theo quy định về xuất xứ hàng hóa, cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm tra, xác minh chứng từ tự chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan hải quan nước nhập khẩu. Hoạt động xác minh có thể bao gồm kiểm tra hồ sơ, chứng từ và kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất trong trường hợp cần thiết. Quy định này được đặt ra nhằm bảo đảm hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan thực sự đáp ứng quy tắc xuất xứ, đồng thời ngăn chặn hành vi khai báo sai, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Đối với doanh nghiệp, rủi ro không dừng ở việc chứng từ bị từ chối. Khi không chứng minh được xuất xứ, lô hàng có thể mất quyền hưởng ưu đãi thuế quan, phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, quan hệ với đối tác. Những sai phạm nghiêm trọng còn có thể kéo theo việc xem xét, xử lý theo quy định pháp luật và làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu.

Ở góc độ rộng hơn, một trường hợp khai báo sai xuất xứ không chỉ tác động đến riêng doanh nghiệp vi phạm. Khi hàng hóa Việt Nam bị đặt nghi vấn về tính xác thực của xuất xứ, các nhà xuất khẩu cùng ngành hàng cũng có thể phải đối mặt với yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hơn từ phía đối tác nhập khẩu. Trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, chuỗi cung ứng và nguy cơ lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, tính minh bạch về xuất xứ đã trở thành yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của hàng hóa.

Do đó, cùng với việc hoàn thiện cơ chế tự chứng nhận, công tác hướng dẫn doanh nghiệp cần tập trung vào khả năng thực thi. Thay vì chỉ phổ biến văn bản, cần giúp doanh nghiệp hiểu cách xác định tiêu chí xuất xứ cho từng nhóm hàng, cách xây dựng hệ thống lưu trữ chứng từ và cách xử lý khi phát sinh yêu cầu xác minh từ cơ quan quản lý hoặc nước nhập khẩu.

Đối với cơ quan quản lý, nhiệm vụ đặt ra là bảo đảm quy trình chấp thuận rõ ràng, hướng dẫn thống nhất và duy trì năng lực kiểm tra, xác minh. Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BCT quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc theo dõi, hướng dẫn thương nhân, kiểm tra và xác minh đối với C/O, văn bản chấp thuận đã cấp. Đây là cơ sở để bảo đảm cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng không buông lỏng quản lý xuất xứ hàng hóa.

Tự chứng nhận xuất xứ là bước tiến trong phương thức tổ chức hoạt động thương mại, trao thêm quyền chủ động cho nhà xuất khẩu và tạo điều kiện khai thác hiệu quả các FTA. Tuy nhiên, lợi ích của cơ chế này chỉ được bảo đảm khi doanh nghiệp có đủ năng lực chứng minh những gì mình khai báo. Khi trách nhiệm về xuất xứ được đặt trực tiếp lên vai nhà xuất khẩu, sự minh bạch phải bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tổ chức sản xuất và quản trị dữ liệu, chứ không phải đợi đến lúc hoàn thiện chứng từ xuất khẩu.