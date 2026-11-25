Lợi nhuận quý III tăng hơn 12 lần cùng kỳ

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Dược phẩm Bến Tre (DBT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 219,07 tỷ đồng, tăng 23,78% so với mức 176,99 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận gộp đạt 91,33 tỷ đồng, tăng 19%, tương ứng tăng 14,59 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng từ 53,83 tỷ đồng lên 57,97 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 15,60 tỷ đồng xuống còn 14,39 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 7,21 tỷ đồng, tăng 1.112,8% so với mức 594,44 triệu đồng cùng kỳ, tương đương cao gấp hơn 12,1 lần.

Kết quả kinh doanh quý III của DBT.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DBT đạt 636,59 tỷ đồng, tăng 9,49% so với mức 581,40 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 262,50 tỷ đồng, tăng 4,91% so với mức 250,22 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 44,15 tỷ đồng, tăng 182% so với mức 15,65 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, tăng 189,9% so với mức 11,04 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 31,66 tỷ đồng.

Tổng tài sản giảm, nợ vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DBT đạt 869,18 tỷ đồng, giảm 12,21%, tương ứng giảm 120,86 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp chỉ còn 4,99 tỷ đồng, giảm 76,05% so với mức 20,85 tỷ đồng đầu năm.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 68,95 tỷ đồng xuống còn 24,60 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm mạnh 31,11%, từ 239,30 tỷ đồng xuống 164,85 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 231,95 tỷ đồng xuống còn 150,63 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng 5,35%, từ 424,85 tỷ đồng lên 447,57 tỷ đồng. Khoản mục này chiếm 68,95% tài sản ngắn hạn và là bộ phận có giá trị lớn nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của DBT tại cuối quý III đạt 565,5 tỷ đồng, giảm 19,13% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 553,65 tỷ đồng, giảm 18,58%.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 533,74 tỷ đồng xuống còn 415,32 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,19%. Phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm từ 94,89 tỷ đồng xuống còn 84,56 tỷ đồng.

Nợ dài hạn đạt 11,86 tỷ đồng, giảm 38,35% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nợ vay dài hạn giảm từ 14,92 tỷ đồng xuống còn 7,90 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 4,43%, từ 290,79 tỷ đồng lên 303,67 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 219,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 59,30 tỷ đồng, tăng 55,54% so với đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh đảo chiều, DBT giảm hơn 123 tỷ đồng dư nợ vay ròng

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của DBT là sự cải thiện mạnh mẽ của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 106,83 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 50,97 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng gần 157,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đóng góp đáng kể vào sự cải thiện này là việc thu hồi công nợ. Biến động các khoản phải thu mang lại 111,08 tỷ đồng dòng tiền, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận mức âm 27,48 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc thu hồi chứng khoán kinh doanh đóng góp 39,49 tỷ đồng vào dòng tiền. Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư đóng góp 13,56 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, việc tăng hàng tồn kho làm giảm 21,59 tỷ đồng dòng tiền. Các khoản phải trả giảm khiến dòng tiền giảm 31,91 tỷ đồng. DBT cũng chi 30,34 tỷ đồng trả lãi vay và 9,29 tỷ đồng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt 5,68 tỷ đồng, thấp hơn mức 9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh nghiệp thu 20,52 tỷ đồng tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia, tăng đáng kể so với mức 4,69 tỷ đồng cùng kỳ. Hoạt động thu hồi tiền cho vay và công cụ nợ đóng góp ròng 4,51 tỷ đồng vào dòng tiền.

Ở chiều chi, DBT chi 17,93 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và 2,37 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định.

Đối với hoạt động tài chính, dòng tiền thuần ghi nhận âm 128,36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 40,02 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp thu 565,87 tỷ đồng từ đi vay, nhưng chi 689,30 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và 4,93 tỷ đồng trả nợ gốc thuê tài chính.

Biến động cổ đông

Theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HoSE: DBT) ghi nhận nhiều giao dịch với các công ty con và tổ chức liên quan, đồng thời cơ cấu cổ đông có sự thay đổi đáng chú ý khi một số tổ chức liên quan đến người nội bộ trở thành cổ đông lớn.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ cấu cổ đông DBT có sự thay đổi khi ba tổ chức liên quan đến các thành viên lãnh đạo doanh nghiệp mua vào lượng lớn cổ phiếu, trong khi một số cá nhân có liên quan thực hiện giao dịch bán ra.

Cụ thể, CTCP An Khang Invest, tổ chức liên quan đến ông Phạm Thứ Triệu, đã mua 4.665.301 cổ phiếu DBT, tương ứng 21,24% vốn điều lệ. Cùng thời gian, ông Phạm Thứ Triệu bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,24% xuống 0%.

CTCP Thái Dương Investment, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Thái Dương, mua vào 3.852.905 cổ phiếu, tương ứng 17,54% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Dương mua thêm cổ phiếu, nâng sở hữu từ 3,55% lên 4,77%, tương ứng 1.047.465 cổ phiếu.

CTCP Thương mại Đầu tư Vĩnh Phú, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Khắc Hạnh, cũng mua vào 2.352.132 cổ phiếu DBT, tương ứng 10,71% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Khắc Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty, bán bớt cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,37% xuống 5,70%, tương ứng 1.252.479 cổ phiếu.

Như vậy, tại cuối kỳ, An Khang Invest, Thái Dương Investment và Thương mại Đầu tư Vĩnh Phú lần lượt nắm giữ 21,24%, 17,54% và 10,71% vốn điều lệ DBT. Các tỷ lệ sở hữu này đưa ba tổ chức liên quan đến người nội bộ vào nhóm cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 10/2026, Dược phẩm Bến Tre đã có biến động đáng chú ý ở vị trí ghế nóng. Cụ thể, doanh nghiệp đã bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức Tổng giám đốc theo quyết định ngày 23/10, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Được biết, bà Minh Anh sinh năm 2002, là con gái của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nam A Bank (mã chứng khoán: NAB).

Tại kỳ họp cổ đông bất thường năm nay, bà Minh Anh được bầu vào HĐQT của công ty dược này, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc. Việc đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc đánh dấu bước chuyển tiếp trong vai trò quản lý, điều hành của bà tại doanh nghiệp dược phẩm này.