Nghị định số 416/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, tạo cơ sở triển khai các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong giai đoạn 2026-2030.

Vay tối đa 100 triệu đồng, lãi suất 3%/năm

Theo Điều 8 Nghị định 416/2026/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở gồm hộ gia đình người DTTS (có chủ hộ hoặc vợ, chồng của chủ hộ là người DTTS).

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đồng bào DTTS đã đầu tư phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững. Ảnh: S.C

Ngoài ra, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng thuộc diện được xem xét vay vốn.

Đối với chính sách hỗ trợ đất ở, mức vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ. Tương tự, chính sách hỗ trợ nhà ở cũng có mức vay tối đa 100 triệu đồng/hộ.

Thời hạn vay do NHCSXH và người vay thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ nhưng không quá 15 năm. Đáng chú ý, lãi suất cho vay được quy định ở mức 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Người vay có thể lựa chọn 1 trong 2 chính sách hoặc đồng thời hưởng cả chính sách hỗ trợ đất ở và nhà ở nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Điều kiện nào để được vay vốn?

Theo quy định, người vay phải cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú; có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thành viên đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay.

Đáng chú ý, theo Điều 6 của Nghị định, hộ gia đình người DTTS, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình thuộc nhóm đối tượng quy định không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Quy định này góp phần tháo gỡ khó khăn cho những hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn chế, không có tài sản để thế chấp khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.