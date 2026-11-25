Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND tỉnh đến các xã, phường trong tỉnh. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Năm 2026, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Thanh Hóa đã đổi mới phương thức điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, nổi bật là 2 quý cuối năm với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khá toàn diện với sản lượng lương thực ước đạt 1,546 triệu tấn, vượt 3,1% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ; chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát.

Các đại biểu dự phiên họp.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của tỉnh, năng lực sản xuất mới được bổ sung. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,87%; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành liên tục trên 110% công suất; có thêm 38 nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 25.851 tỷ đồng; khởi công 3 dự án hạ tầng cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 685 tỷ đồng...

Lĩnh vực dịch vụ, thương mại tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 283.941 tỷ đồng, tăng 22,2%; giá trị xuất khẩu đạt 8.239 triệu USD, tăng 14,4%; nhập khẩu đạt 13.578 triệu USD, tăng 38,4%. Hoạt động kích cầu, liên kết, quảng bá du lịch được đẩy mạnh; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thành công. Tổng thu du lịch đạt 49.605 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/11/2026 đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 14.043 tỷ đồng, thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) là 23.042 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 25.716 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 70.044 tỷ đồng.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm góp phần thu hút các nguồn lực cho phát triển. Trong năm đã thu hút được 163 dự án (23 dự án FDI), vốn đăng ký 28.455,8 tỷ đồng và 247,6 triệu USD, tăng 35,5% về số dự án và 19,2% về vốn; thành lập mới 3.534 doanh nghiệp, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác xử lý dự án tồn đọng đạt bước tiến lớn với 287/303 dự án được tháo gỡ. Giải phóng mặt bằng đạt 2.105,22 ha, bằng 96,54% kế hoạch năm; nhiều công trình giao thông kết nối vùng hoàn thành đúng tiến độ.

Các điểm cầu dự phiên họp. Ảnh chụp màn hình

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; việc sắp xếp thôn, tổ dân phố giúp giảm 55,6% số lượng thôn, tổ dân phố; 99,93% cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm trên 145 tỷ đồng mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,34%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng chưa cao, còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp, sản phẩm quy mô lớn. Một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được đột phá; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; năng lực sản xuất công nghiệp mới được bổ sung chưa nhiều, một số dự án chậm đi vào hoạt động. Sản phẩm du lịch chưa đa dạng; khoa học, công nghệ chưa thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/11/2026 mới đạt 71,25% kế hoạch. Các “điểm nghẽn” về vật liệu xây dựng, đất đai chưa được tháo gỡ căn cơ; nguồn cung cát phục vụ các công trình trọng điểm còn thiếu hụt lớn. Công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải còn bất cập.

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