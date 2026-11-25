Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Thời gian qua, Hội CCB tỉnh duy trì phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chỉ đạo các cấp hội phối hợp với MTTQ, chính quyền và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, chú trọng vận động hội viên xây dựng gia đình văn hóa, tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm... Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Cựu chiến binh xã Hoàng Văn Thụ tuyên truyền pháp luật cho hội viên

Vai trò của CCB trong xây dựng đời sống văn hóa trước hết được thể hiện từ chính mỗi gia đình, qua việc giữ gìn nếp sống hòa thuận, chấp hành tốt các quy định và vun đắp tình làng nghĩa xóm. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 33.600 hộ gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,22% tổng số hộ gia đình hội viên. Không chỉ xây dựng gia đình văn hóa, các hội viên còn tích cực tham gia công việc chung tại khu dân cư. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có gần 1.880 hội viên tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần hòa giải thành trên 200 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp tổ chức trên 710 buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, trong đó có Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thu hút 31.700 lượt cán bộ, hội viên và người dân tham gia.

Tại khối 6, phường Kỳ Lừa, những đóng góp ấy được thể hiện qua các hoạt động gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Các hội viên thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành quy định chung, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Chi hội CCB khối 6 hiện có 59 hội viên, trong đó 7 hội viên tham gia mô hình “1+3”, trực tiếp phụ trách tuyên truyền, vận động 21 hộ gia đình chấp hành tốt pháp luật. Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực vận động các hộ dân khác trong khối cùng xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Ông Đinh Phúc Sơn, Chi hội trưởng CCB khối 6 chia sẻ: Muốn người dân tin tưởng, hưởng ứng thì trước hết mỗi hội viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Hiện nay, 100% hộ gia đình hội viên CCB trong khối đạt danh hiệu gia đình văn hóa, các hội viên đều chấp hành nghiêm pháp luật. Chính từ những việc làm cụ thể trong mỗi gia đình, CCB tạo được uy tín với bà con, thuận lợi hơn trong tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư.

Không chỉ thể hiện ở việc xây dựng gia đình văn hóa, tinh thần trách nhiệm của CCB còn được lan tỏa qua những hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan nơi sinh sống. Tại xã Yên Phúc, một trong những cách làm thiết thực là xây dựng và duy trì mô hình lò đốt rác hộ gia đình do Hội CCB xã vận động triển khai từ năm 2019. Đến nay, gần 600 lò đốt rác đã được xây dựng tại các thôn, góp phần giúp người dân chủ động xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi.

Ông Hà Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Phúc cho biết: Để mô hình được người dân hưởng ứng, hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp kinh phí, đồng thời huy động bà con tham gia ngày công xây dựng. Cùng với đó, các hội viên luôn gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm. Từ đầu năm 2025 đến nay, hội viên CCB xã đã tham gia trên 200 cuộc tổng vệ sinh, nạo vét kênh mương, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với không gian sống chung.

Từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư, sự gương mẫu của CCB đang được lan tỏa qua những hành động cụ thể, bình dị. Những đóng góp ấy không chỉ góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc mà còn vun đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp, làm cho mỗi khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.