Giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Sáng 25-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên ngày 24-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 24-11.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 24-11. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 130-135 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.550 USD/ounce, giảm khoảng 104 USD/ounce so với mức 3.654 USD/ounce sáng 24-11. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn hiện hữu sau nhịp phục hồi trước đó. Sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là những yếu tố chi phối diễn biến kim loại quý.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank ở mức 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22,3 triệu đồng/lượng.