Sau khi một cuộc hôn nhân khép lại, cuộc sống của người trong cuộc cũng bước sang một chặng đường mới với không ít thay đổi. Những dự định từng được vun đắp chung nay phải sắp xếp lại, từ chuyện nhà cửa, tài chính đến việc chăm lo cho con cái. Với nhiều người, đây cũng là lúc từng khoản thu chi cần được tính toán kỹ lưỡng hơn.

LOAY HOAY VỚI BÀI TOÁN NUÔI CON HẬU LY HÔN

Mới đây, một người mẹ đơn thân chia sẻ câu chuyện của mình sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Những dòng tâm sự chân thành, gần gũi của chị mở ra những góc nhìn khác nhau về cách vun vén cuộc sống khi một mình nuôi dạy hai con.

“Ly hôn xong có 3 tỷ đồng thì nên làm gì để nuôi hai con?

Em vừa hoàn tất thủ tục ly hôn và được chia một miếng đất và một ô tô. Tổng trị giá tài sản khoảng hơn 3 tỷ đồng xíu.

Em nhận nuôi hai đứa, ba nó chu cấp tháng 10 triệu đồng, thu nhập em tháng khoảng 20 triệu đồng.

Hai đứa đi học tháng khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, ăn uống và chi tiêu cho hai đứa nữa là tổng khoảng 15 – 20 triệu đồng/tháng.

Theo mọi người, em có nên dùng 3 tỷ đồng mua chung cư gần trường học của con để đỡ khoản đưa đón hay tạm thời đi thuê nhà (7 – 8 triệu đồng/tháng) để giữ lại xe và miếng đất?

Về khoản chi tiêu cho con cái và thuê nhà em không muốn hạ xuống vì muốn con vẫn có được chỗ ở và học hành đầy đủ như trước đây. Thu nhập thêm bên ngoài của em cũng có thêm khoảng 5 – 10 triệu đồng/tháng nữa, khoản này em tính để dành.

Cuộc sống độc thân vậy có ổn không mọi người?”.

Dưới bình luận, có người cho rằng trong giai đoạn này, việc giữ lại tài sản có khả năng sinh lời và cắt giảm những khoản chi không thiết yếu sẽ giúp người mẹ chủ động hơn về tài chính.

“Giữ lại đất, thanh lý ô tô vì giờ xe mỗi ngày càng rớt giá, phí bảo dưỡng nuôi xe nhiều. Bán xe được bao nhiêu thì gửi tiết kiệm lấy tiền đó thuê nhà”.

Cùng chung suy nghĩ cần thận trọng với các khoản chi lớn, một ý kiến khác nhấn mạnh việc chuẩn bị nguồn tiền dự phòng, thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào khoản chu cấp từ chồng cũ.

“Đất có thể giữ, ô tô thì bán đi. Thu nhập bạn không cao, mà ô tô lại là tiêu sản, nó mất giá theo thời gian. Có thể mua chung cư, trả góp hay trả hết tùy bạn. Nhưng tính dài lâu thì nên giảm bớt chi tiêu ba mẹ con lại chút.

Con còn nhỏ, đường học, đường sự nghiệp còn dài, thời buổi khó khăn, không chắc chắn tương lai có biến cố gì không, nhưng tiết kiệm ở thời buổi giờ là thượng sách. Bố nó chu cấp được bao lâu thì tùy lương tâm, được vài năm đầu là may rồi, tính đường tự lực cánh sinh trước đã.

Cái khoản của chồng cũ xem như dự phòng, đừng trông chờ quá. Phải giữ gìn sức khỏe ba mẹ con thật tốt, cái khác cứ tính từ từ. Ở giai đoạn này, ít nhất trong vòng 15 năm tới, tiền trong tay là thực tế nhất”.

Rất nhiều ý kiến ủng hộ việc bán xe

Ở góc độ nhẹ nhàng hơn, một số người nhìn nhận khoản chi hiện tại vẫn có thể điều chỉnh để tiết kiệm thêm, đồng thời không nhất thiết phải bán đi mọi tài sản đang có.

“Giữ đất nha chị, xe nếu là loại xe bình dân không tốn nhiều tiền nuôi xe thì nên giữ, còn không thì bán. Tổng chi tiêu 15 – 20 triệu đồng/tháng mình thấy là có thể vén cho tiết kiệm thêm ạ”.

Trong khi đó, phương án thuê nhà thêm một thời gian cũng được nhắc đến như cách để bảo toàn nguồn vốn, chờ thị trường và điều kiện tài chính thuận lợi hơn rồi mới tính chuyện mua nhà.

“Tạm thời chưa mua nhà thời điểm này, gửi ngân hàng lấy lãi thuê nhà. Đợi vài năm nữa mua nhà thì ổn nếu ở nội thành Hà Nội, ở nơi khác cũng hết sức cẩn thận quy hoạch”.

Một góc nhìn khác lại thiên về việc phân bổ tài sản linh hoạt, tận dụng tiền nhàn rỗi để tạo nguồn thu trong lúc chưa tìm được nơi an cư phù hợp.

“Hiện lãi suất đang tăng. Vàng đang xuống. Đợi vàng xuống dưới 11 mua để đó tầm 3 - 5 cây, còn lại gửi hết tiết kiệm. Tháng 2,5 tỷ đồng lãi cũng 20 – 22 triệu đồng rồi.

Đất và xe giữ nguyên. Nhà đất đang giảm. Bán xe và đất thời điểm này cũng không lợi đâu. Sau đó vừa làm vừa nghe ngóng xem gần trường con học căn nào thực sự rẻ, tiền sẵn trong tay mua lúc nào chẳng được. Hiện thì cứ để ngân hàng lấy lãi thôi”.

Không phải ai cũng xem nhà thuê là giải pháp lâu dài. Có ý kiến cho rằng một chỗ ở ổn định, thuận tiện cho việc học hành của con và tạo cảm giác an tâm cho người mẹ cũng là giá trị đáng cân nhắc.

“Quan điểm của mình có lẽ là hơi khác mọi người phía trên. Nhà thuê vẫn chỉ là thuê, khi người ta không cho thuê nữa thì lại dắt nhau dọn đồ tìm nhà mới cực lắm. Có một không gian sống cho riêng mình sạch đẹp gọn gàng cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng và năng suất lao động.

Hiện thời điểm này giá nhà đang tốt, nếu bán được đất mua nhà an cư tiện con cái học hành. Ô tô thì cân nhắc xem nếu cần thì để lại, không thì thôi. Cố gắng gia tăng thu nhập thêm để có tiền tiết kiệm sau này phòng thân. Lời hứa chu cấp của đàn ông có lúc nào thì hay lúc ấy, tương lai không biết như thế nào bạn ạ!”.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG SAU ĐỔ VỠ HÔN NHÂN

Ly hôn không chỉ khép lại một cuộc hôn nhân mà còn kéo theo nhiều thay đổi trong đời sống, đặc biệt là vấn đề tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để xây dựng lại nền tảng tài chính độc lập, chủ động hơn trong cuộc sống và tương lai.

Trước hết, cần rà soát toàn bộ tình hình tài chính sau ly hôn để xác định rõ nguồn lực hiện có. Các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, bao gồm cả những tài khoản từng đứng tên chung, đều cần được kiểm kê và phân định cụ thể. Bên cạnh đó, những tài sản có giá trị như nhà đất, ô tô, trang sức và các tài sản khác cũng cần được thống kê đầy đủ để xác định phần sở hữu sau phân chia.

Các khoản nợ cá nhân và nghĩa vụ tài chính chung cũng không nên bỏ qua. Việc nắm rõ khoản nào cần tiếp tục thanh toán, khoản nào đã được giải quyết theo thỏa thuận ly hôn sẽ giúp tránh những rắc rối về sau.

Song song với đó, cần ghi chép chi tiết thu nhập hàng tháng từ tiền lương, trợ cấp nuôi con, cho thuê tài sản hoặc hoạt động đầu tư. Nên ưu tiên tính những nguồn thu ổn định, không phụ thuộc vào các khoản thưởng hay hoa hồng chưa chắc chắn.

Những khoản chi cố định như tiền nhà, điện nước, bảo hiểm, sinh hoạt, học phí của con và cả các chi phí phát sinh cũng cần được thống kê để có cái nhìn đầy đủ về dòng tiền.

Từ bức tranh tài chính thực tế, việc xây dựng ngân sách chi tiêu phù hợp là bước tiếp theo cần thực hiện. Những nhu cầu thiết yếu như nhà ở, ăn uống, đi lại, chăm sóc sức khỏe và giáo dục con cái nên được ưu tiên trước. Các khoản mua sắm, giải trí, ăn uống bên ngoài cần được xem xét lại để hạn chế những chi phí không thực sự cần thiết.

Dù thu nhập sau ly hôn có thể giảm sút, việc duy trì thói quen tiết kiệm vẫn rất quan trọng. Một khoản tiền nhỏ được trích ra đều đặn mỗi tháng cũng có thể tạo nên nguồn tích lũy đáng kể theo thời gian. Các ứng dụng quản lý chi tiêu, bảng tính hoặc công cụ theo dõi tài chính sẽ giúp kiểm soát ngân sách tốt hơn, hạn chế tình trạng chi tiêu vượt khả năng.

Một việc khác cần sớm hoàn thành là tách biệt các tài khoản tài chính từng sử dụng chung với chồng cũ. Những tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và dịch vụ thanh toán chung cần được rà soát, xử lý các nghĩa vụ liên quan trước khi đóng hoặc chuyển đổi.

Đồng thời, nên thiết lập tài khoản ngân hàng riêng để quản lý thu nhập và chi tiêu cá nhân. Các dịch vụ như điện, nước, Internet, bảo hiểm cũng cần được cập nhật thông tin chủ tài khoản và phương thức thanh toán phù hợp. Điều này giúp hạn chế những vướng mắc không đáng có, đồng thời bảo đảm quyền chủ động trong quản lý tiền bạc.

Bên cạnh ngân sách sinh hoạt thông thường, xây dựng quỹ khẩn cấp cũng là việc không nên trì hoãn. Đây là khoản tiền dự phòng dành cho những tình huống bất ngờ như ốm đau, tai nạn, mất việc hoặc các sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.

Mục tiêu lý tưởng là tích lũy đủ tiền trang trải từ 3 - 6 tháng chi phí sinh hoạt. Nếu chưa có điều kiện thực hiện ngay, có thể bắt đầu bằng những khoản nhỏ, sau đó tăng dần khi thu nhập ổn định hơn. Quỹ này cần được tách biệt với tiền chi tiêu hằng ngày và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết.

Ngoài những nhu cầu trước mắt, các kế hoạch tài chính dài hạn cũng cần được quan tâm. Kế hoạch nghỉ hưu, vốn có thể được xây dựng dựa trên thu nhập và khoản tích lũy của cả hai vợ chồng trước đây, cần được tính toán lại cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

Nếu chưa đủ khả năng duy trì mức đóng góp như trước, có thể tạm thời điều chỉnh số tiền tiết kiệm, nhưng không nên hoàn toàn bỏ qua mục tiêu tích lũy cho tuổi già.

Các khoản bảo hiểm cũng cần được rà soát để bảo đảm quyền lợi cho bản thân và con cái. Bảo hiểm y tế là nền tảng quan trọng giúp giảm áp lực chi phí khi phát sinh vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, có thể cân nhắc bảo hiểm nhân thọ nếu điều kiện tài chính cho phép, đặc biệt trong trường hợp còn trách nhiệm chăm sóc con nhỏ hoặc người phụ thuộc. Những hợp đồng bảo hiểm hiện có cũng cần được kiểm tra và cập nhật thông tin người thụ hưởng theo nguyện vọng và quy định liên quan.

Cuối cùng, để tăng khả năng tự chủ, việc cải thiện thu nhập và bổ sung kiến thức tài chính là điều cần thiết. Nếu nguồn thu hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và tích lũy, có thể cân nhắc học thêm kỹ năng, tham gia các khóa đào tạo hoặc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới.

Những công việc bán thời gian, nhận dự án tự do hay kinh doanh nhỏ dựa trên chuyên môn và sở thích cũng có thể trở thành nguồn thu bổ sung.

Cùng với việc gia tăng thu nhập, trang bị kiến thức về quản lý tiền bạc, tiết kiệm và đầu tư sẽ giúp đưa ra những quyết định phù hợp hơn. Việc đọc sách, theo dõi các nguồn thông tin tài chính đáng tin cậy là những cách hữu ích để nâng cao hiểu biết.