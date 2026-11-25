Sáng 25/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố từ 15h ngày 19/11. Ảnh minh họa

Giá xăng dầu trong nước trước khả năng giảm lần thứ 6 liên tiếp

Sáng 25/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố từ 15h ngày 19/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, xăng E10 RON95-III ở mức tối đa 19.100 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S có giá 26.347 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 18.671 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành gần nhất, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, dầu diesel giảm 475 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 11/2026, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh giảm liên tiếp, đưa hai mặt hàng xăng sinh học phổ biến xuống dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít.

Bên cạnh diễn biến của thị trường năng lượng thế giới, chính sách thuế cũng góp phần giảm giá nhiên liệu trong nước. Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trong kỳ điều hành ngày 19/11, cơ quan quản lý giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ 600 xuống 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và từ 1.000 xuống 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không trích lập đối với dầu diesel và không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC

Ngày 25/11/2026 | Trước kỳ điều hành 26/11

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến: 15h ngày 26/11/2026

Mức điều chỉnh tính bằng đồng/lít hoặc đồng/kg so với kỳ liền trước. Nguồn: Bộ Công Thương. Giá áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026.

Giá dầu thế giới phục hồi sau khi xuống đáy gần 3 tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, giá dầu Brent tăng 2,03 USD, tương đương 2,27%, lên 91,40 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 1,88 USD, tương đương 2,35%, lên 82,05 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent có thời điểm xuống 88,10 USD/thùng, trong khi dầu WTI chạm mức 79,07 USD/thùng. Đà phục hồi trong phiên giúp cả hai mặt hàng thu hẹp mức giảm kể từ cuối tuần trước.

DIỄN BIẾN GIÁ DẦU THẾ GIỚI

Phiên giao dịch 20 - 24/11/2026

DẦU BRENT

91,40

▲ 2,27%USD/thùng

DẦU WTI

82,05

▲ 2,35%USD/thùng

Diễn biến giá dầu Brent và WTI Giá dầu Brent qua ba phiên lần lượt là 92,57; 89,37; 91,40 USD/thùng. Giá dầu WTI lần lượt là 83,41; 80,17; 82,05 USD/thùng. USD/thùng 95 90 85 80 75 20/11: Brent 92,57 USD/thùng 92,57 23/11: Brent 89,37 USD/thùng 89,37 24/11: Brent 91,40 USD/thùng, tăng 2,27% 91,40 20/11: WTI 83,41 USD/thùng 83,41 23/11: WTI 80,17 USD/thùng 80,17 24/11: WTI 82,05 USD/thùng, tăng 2,35% 82,05 20/11 23/11 24/11

Dầu Brent Dầu WTI

Nguồn: Reuters. Giá đóng cửa các phiên giao dịch.

Mặc dù tăng trở lại, thị trường dầu mỏ vẫn chịu sức ép từ triển vọng dư cung. Theo ước tính của Deutsche Bank, diễn biến tồn kho nhiên liệu lỏng toàn cầu trong tháng 10 phản ánh mức dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

So với phiên giao dịch ngày 20/11, giá dầu Brent hiện thấp hơn 1,17 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,36 USD/thùng.

Trên thị trường xăng dầu thành phẩm, dữ liệu tham khảo ngày 24/11 cho thấy giá xăng RON92 ở mức 89,06 USD/thùng, xăng RON95 ở mức 92,52 USD/thùng và dầu diesel ở mức 133,77 USD/thùng. Cả ba mặt hàng đều thấp hơn mức giá bình quân tại kỳ điều hành ngày 19/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Diễn biến này tạo dư địa giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 26/11. Mức điều chỉnh cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong chu kỳ tính giá, tỷ giá và phương án sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.