An toàn thực phẩm mùa Trung thu

Kiểm tra hàng hóa bánh kẹo trước dịp Tết Trung thu năm 2026 tại siêu thị Aeon Mall Huế.

Chủ động từ cơ sở

Những ngày này, tại các cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn TP. Huế, không khí sản xuất khá nhộn nhịp. Các công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến hoàn thiện được tăng cường để cung ứng nhu cầu thị trường gần xa.

Một cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại phường Phú Xuân, phường Thuận Hóa tuổi đời hơn 30 năm, có nhiều đại lý tại các địa phương, mỗi mùa cung ứng gần 3 tấn bánh ra thị trường. Bên cạnh đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, cơ sở này chú trọng lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng và bổ sung những nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên vào sản xuất.

Theo chủ cơ sở này, với thực phẩm, yêu cầu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Bánh Trung thu được sản xuất, tiêu thụ trong thời gian ngắn nên mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của cơ sở.

“Bánh làm ra phải bảo đảm an toàn thì người tiêu dùng mới tin tưởng. Khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm (ATTP), cơ sở sản xuất sẽ mất uy tín, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ và thương hiệu”, chủ cơ sở này nói.

Hàng năm, bánh Trung thu được tập trung sản xuất trong khoảng thời gian ngắn trước rằm tháng Tám và tiêu thụ trong khoảng một tháng. Vì vậy, cùng với việc chấp hành các quy định về ATTP, các cơ sở phải chủ động chuẩn bị nguyên liệu, kiểm soát quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm trước khi ra thị trường.

Đặc biệt, các cơ sở thường xuyên cập nhập những hướng dẫn, quy định của ban, ngành chức năng liên quan đến nguyên liệu, phụ gia, điều kiện sản xuất, bảo quản, ghi nhãn và kiểm soát sản phẩm.

Đại diện đoàn liên ngành trao đổi hướng dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm đến các chủ sở sở SXKD thực phẩm.

Hiện nay, phần lớn các cơ sở, doanh nghiệp đã chú ý việc bố trí khu vực sản xuất, kho nguyên liệu, khu thành phẩm, khu vệ sinh và nơi thay đồ bảo hộ phù hợp, bảo đảm vệ sinh. Khu vực thu gom, xử lý chất thải được bố trí riêng, có dụng cụ chứa phù hợp.

Người trực tiếp sản xuất thực hiện đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe, bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân và rửa tay trong quá trình chế biến. Đây là những khâu nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nguy cơ mất ATTP.

Giữ thị trường an toàn

Hằng năm, vào mỗi dịp Tết Trung thu, cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra được ngành Công Thương chú trọng, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý những nguy cơ mất ATTP.

Mới đây, ngày 26/8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 2911, do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố. Đồng thời, Sở Công Thương trực tiếp chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026. Theo kế hoạch, từ ngày 14 - 24/9, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 30 cơ sở SXKD thực phẩm phục vụ dịp Trung thu trên địa bàn. Đến nay, đoàn đã tiến hành kiểm tra hơn 70% cơ sở, đơn vị SXKD thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ban ngành chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn TP. Huế.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các khâu liên quan trực tiếp đến chất lượng, an toàn sản phẩm, từ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của người lao động đến hồ sơ tự công bố sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nhãn hàng hóa.

Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện thực tế, đoàn liên ngành còn kiểm tra, từ kho chứa nguyên liệu, khu vực sản xuất, dây chuyền, dụng cụ, trang thiết bị đến bao gói, thành phẩm, nơi bảo quản, trưng bày, phân phối thực phẩm.

Qua kiểm tra bước đầu, phần lớn cơ sở có ý thức chấp hành các quy định về ATTP. Nhiều cơ sở thực hiện khám sức khỏe, tập huấn kiến thức ATTP cho người lao động; đầu tư trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất; chú trọng sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn kiểm tra.

Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn còn những nhược điểm tồn tại được yêu cầu khắc phục. Cụ thể, như việc bố trí trang thiết bị, dụng cụ chưa phù hợp với nguyên tắc sản xuất một chiều; hồ sơ nguyên liệu đầu vào chưa đầy đủ; người lao động trực tiếp sản xuất chưa sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ. Ngoài ra, một số cơ sở còn hạn chế trong vệ sinh cơ sở, sắp xếp vật dụng chưa gọn gàng, việc cập nhật hồ sơ nguyên liệu đầu vào chưa kịp thời.

Theo ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành 2911, thông qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATTP, Đoàn kiểm tra liên ngành chủ động hướng dẫn các cơ sở nâng cao trách nhiệm trong SXKD; đồng thời giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn. Đại diện đoàn liên ngành 2911 cho biết, công tác kiểm tra trong dịp Tết Trung thu năm nay được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định. Phương cách này nhằm hạn chế việc kiểm tra trùng lặp, tránh gây phiền hà cho các cơ sở, doanh nghiệp.

Đoàn liên ngành lấy mẫu kiểm tra tại các cơ sở SXKD tại phường Thuận Hóa.

Điều đáng quan tâm nhất trong dịp kiểm tra này, cùng với điều kiện sản xuất, việc ghi nhãn sản phẩm cũng được lưu ý. Các cơ sở cần thực hiện đúng quy định, bảo đảm những thông tin cần thiết, như tên hàng hóa, xuất xứ, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa và các nội dung phù hợp với từng loại sản phẩm.

Dịp này, Chi cục QLTT cũng khuyến cáo, với người tiêu dùng, lựa chọn sản phẩm bánh kẹo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; được SXKD tại cơ sở có địa chỉ cụ thể, thương hiệu, uy tín. Khi mua, người dân cần kiểm tra thông tin trên nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn bảo quản; không nên lựa chọn sản phẩm có bao bì không nguyên vẹn, thông tin không rõ ràng, hoặc bảo quản trong điều kiện không bảo đảm.

“Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa gia tăng, việc bảo đảm ATTP cần được duy trì thường xuyên, không chỉ trong những đợt cao điểm, lễ tết. Cơ sở SXKD cần kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào, giữ vệ sinh khu vực sản xuất, bảo đảm sức khỏe người lao động và thực hiện đúng quy trình chế biến, đóng gói, bảo quản. Cùng với đó, cơ quan quản lý tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra có trọng tâm, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và xử lý vi phạm theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ thị trường ổn định”- ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương nói.