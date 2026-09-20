Xử lý 4 trường hợp dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản. Ảnh: Mộc Miên

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, tổ công tác tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Biên Hòa, phát hiện ông P.V.P. (51 tuổi, ở phường Biên Hòa) điều khiển ghe gỗ không số hiệu có dấu hiệu sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một bộ dụng cụ kích điện gồm: bình ắc quy, máy kích điện, dây điện và lưới bắt cá. Ông P. thừa nhận đang sử dụng các dụng cụ trên để đánh bắt thủy sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Khoảng 7h45, tại tuyến sông Cái, km08, đoạn qua phường Trấn Biên, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông H.V.G. (32 tuổi, ở phường Biên Hòa) điều khiển ghe gỗ không số hiệu, sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt cá. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ghe có một bộ dụng cụ kích điện gồm bình ắc quy, máy kích điện, dây điện và lưới bắt cá.

Đến khoảng 8h, cũng trên tuyến sông Cái, tại km07, đoạn qua phường Trấn Biên, lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện ông N.K.V. (49 tuổi, ở phường Trấn Biên) đang sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Trên ghe của ông V. có một bộ dụng cụ kích điện gồm: bình ắc quy, máy kích điện, dây điện và lưới bắt cá.

Trước đó, khoảng 10h5 ngày 18-9, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy cũng tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Đại Phước, phát hiện ông N.T.L. (50 tuổi, ngụ xã Đại Phước) điều khiển ghe gỗ không số hiệu, sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1 bình ắc quy 12V-5Ah, 1 cục kích điện, khoảng 12,5m dây điện và 1 lưới bắt cá dài 9,7m.

Cả 4 trường hợp cùng phương tiện, tang vật được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát đường thủy để xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân không sử dụng các phương thức, công cụ bị cấm để khai thác thủy sản; đồng thời chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo đảm an toàn và giữ gìn môi trường sinh thái trên các tuyến sông.