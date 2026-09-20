Đồng Nai chuyển hồ sơ trại nuôi lợn nhiễm chất cấm sang công an

Tiêu hủy lợn nhiễm chất cấm ở xã Tân An, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Trước đó, đầu tháng 9/2026, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai lập đoàn kiểm tra, xác minh một trại đang nuôi hơn 2.300 con lợn tại xã Tân An; đồng thời lấy mẫu nước tiểu của lợn để test nhanh chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất bị cấm trong chăn nuôi). Kết quả test nhanh cho thấy mẫu dương tính với chất Salbutamol.

Sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai gửi mẫu để xét nghiệm định lượng nhằm xác định chính xác hàm lượng chất cấm. Kết quả, đàn lợn dương tính với chất Salbutamol ở hàm lượng cao.

Tiêu hủy lợn nhiễm chất cấm ở xã Tân An, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nên Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai đã củng cố hồ sơ chuyển cơ quan công an xử lý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ cuối tháng 7/2026 đến nay ngành chức năng Đồng Nai tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Trại nuôi lợn nhiễm chất cấm ở xã Tân An (Đồng Nai). Ảnh: Công Phong - TTXVN

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, từ cuối tháng 7/2026 đến nay ngành chức năng Đồng Nai tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo đó, từ 28/7 đến 5/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị kiểm tra, phát hiện gần 4.000 con lợn tại 6 trại chăn nuôi ở 4 xã, phường thuộc thành phố Đồng Nai nhiễm chất Salbutamol. Sau quá trình củng cố hồ sơ, đầu tháng 9 này, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã chuyển hồ sơ các trại chăn nuôi nêu trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý.

Đưa lợn nhiễm chất cấm ở xã Tân An, thành phố Đồng Nai đi tiêu hủy. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, các trại nêu trên không đăng ký kê khai chăn nuôi, nuôi lợn theo hình thức “vỗ béo” - thu mua lợn trọng lượng lớn (từ 90 kg đến 100 kg) sau đó dùng chất cấm trộn với cám viên cho lợn ăn để lợn tăng trọng nhanh. Trên địa bàn Đồng Nai có hàng nghìn trại chăn nuôi lợn; trong đó, số trại nuôi “vỗ béo” không nhiều.