Tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Đồng chí Dương Xuân Chính – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp đối với Đội Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu.

Tại Đội Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu, Đoàn kiểm sát do đồng chí Dương Xuân Chính, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe đồng chí Mai Văn Vệ, Đội phó Đội Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ thụ lý, hồ sơ, tài liệu liên quan; làm việc với các cá nhân được giao nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã trao đổi với lãnh đạo Đội Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu về những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục quan tâm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Dương Xuân Chính, Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn ghi nhận sự phối hợp giữa Đội Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu và VKSND khu vực 13 trong thời gian qua; đồng thời đề nghị hai đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp liên ngành, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Đồng chí Dương Xuân Chính, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai thông qua dự thảo kết luận kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm khu vực 9, TP Đồng Nai.

Tiếp đó, Đoàn kiểm sát tiếp tục tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm khu vực 9, thành phố Đồng Nai.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn nghe đồng chí Phạm Văn Hạ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 9 báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ thụ lý, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tập trung kiểm sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc mở, quản lý sổ nghiệp vụ, lập và lưu trữ hồ sơ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cũng như công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy, Hạt Kiểm lâm khu vực 9 cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết nguồn tin được thực hiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Bên cạnh công tác kiểm sát, Đoàn đã trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đồng thời trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đoàn kiểm sát lưu ý việc áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo đảm mọi nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Trên địa bàn hoạt động của cơ quan Hải quan và Kiểm lâm, các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, cũng như khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản có thể phát sinh với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng. Do đó, việc nâng cao chất lượng tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, tội phạm; không để xảy ra bỏ lọt tội phạm, đồng thời hạn chế oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, nâng cao chất lượng giải quyết nguồn tin về tội phạm, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.