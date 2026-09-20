Kịp thời trao trả giấy tờ đánh rơi cho du khách tại chợ Trung thu phố cổ

Khoảng 21h02 ngày 19-9, trong lúc tham quan, vui chơi tại chợ Trung thu phố cổ, chị Trần Thị Tươi, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đi chơi chợ Hàng Mã đã không may đánh rơi giấy tờ cá nhân giữa dòng người tấp nập.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã khẩn trương xác minh thông tin, tìm kiếm người bị mất để trao trả lại tài sản.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm kịp thời trao trả giấy tờ cho chị Trần Thị Tươi. Ảnh: Công Thọ

Nhận lại giấy tờ trong lúc đang tham quan, vui chơi, chị Trần Thị Tươi không giấu được niềm vui và gửi lời cảm ơn tới lực lượng làm nhiệm vụ. Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp du khách giải quyết kịp thời sự cố phát sinh, tiếp tục hành trình trải nghiệm mùa Trung thu tại phố cổ.

Bên cạnh đó, trong những ngày chợ Trung thu phố cổ diễn ra, lượng người dân và du khách đổ về các tuyến phố tăng cao. Phường Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các hoạt động lễ hội, duy trì sự hiện diện để hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Việc nhanh chóng xác minh, trao trả giấy tờ bị đánh rơi là một trong những hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ.

Cùng với đó, phường Hoàn Kiếm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra chợ Trung thu phố cổ. Công an phường phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy, chú trọng kiểm tra phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống điện, việc sắp xếp hàng hóa và bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được duy trì thường xuyên. Công nhân vệ sinh môi trường phụ trách địa bàn liên tục thu gom rác, quét dọn các tuyến phố, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp trong thời gian diễn ra lễ hội.