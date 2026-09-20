Công an đặc khu thực hiện 'Gần dân nhất' ở vùng biển đảo

Một người mẹ làm nghề thu mua phế liệu trên đảo bất lực trước có cậu con trai đang tuổi thiếu niên khó bảo, mang “vật chứng” là chiếc điện thoại thông minh đến trụ sở gửi chú Công an; xe máy cắm chìa khoá để trước nhà cả đêm lẫn ngày không sợ mất cắp; khách du lịch thất lạc tài sản, báo Cảnh sát thì ít phút sau được tìm thấy...; làng cổ giữa biển khơi bị ngập úng, Công an vượt sóng ra ứng cứu... là thực tế chúng tôi ghi nhận được trong chuyến công tác tại một số hòn đảo vịnh Bắc Bộ.

Bài 1:

Bình yên Cô Tô

Đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh là quần đảo có hơn 70 đảo lớn, nhỏ, trong đó có 3 đảo có cư dân sinh sống; nơi đây có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Không chỉ là điểm thu hút khách du lịch, Cô Tô còn nằm trong ngư trường lớn với các hoạt động nghề cá rất sôi động. Hiện nay, Đảng uỷ, chính quyền và Công an đặc khu Cô Tô đang thực hiện mục tiêu xây dựng nơi đây - “Không ma tuý, không tội phạm”.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an TP Quảng Ninh trao quà, tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Cô Tô.

Cùng Công an đặc khu đến với bà con

Rời cảng tàu Ao Tiên, sau khoảng 1h, tàu cao tốc đưa chúng tôi cập bến đảo Cô Tô lớn. Từ lâu, tôi đã có mong muốn được đặt chân lên hòn đảo được Bác Hồ cho phép đặt tượng Người lúc sinh thời. Để rồi, khi đến đây, được khám phá về hòn đảo tiền tiêu này, tôi phần nào hiểu về tình cảm mà Người dành cho người dân nơi đây cũng như lòng kính yêu Bác của bà con.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Thoả, Phó Trưởng Công an đặc khu Cô Tô, chúng tôi được biết, sau ngày 1/7/2025, đặc khu Cô Tô được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 đơn vị hành chính cấp xã cũ, gồm: Thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến, xã Thanh Lân.

Công an đặc khu Cô Tô tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT trong nhân dân.

Một năm sau – Ngày 1/7/2026, thực hiện quy định tại Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ, từ 13 thôn/khu phố, đặc khu Cô Tô còn 7 thôn/khu phố.

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp có tác động rất lớn. Xác định, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, mỗi CBCS Công an đặc khu chủ động thích ứng. Từ đó, nhanh chóng cùng tổ chính đảng, chính quyền địa phương vận hành bộ máy quản lý Nhà nước cũng như làm tốt công tác đảm bảo ANTT.

Được điều động ra công tác tại đảo sau ngày 1/7/2025, đồng chí Thoả đã có hơn 1 năm “ba cùng” với bà con Cô Tô. Vốn sinh ra trên đảo Minh Châu – Một hòn đảo thuộc đặc khu Vân Đồn nên anh đã quen với sóng nước. Anh và đồng đội cũng vừa trải qua mùa cao điểm du lịch ở Cô Tô – khi mỗi ngày có tới 13.000 khách du lịch đến đảo (cao gấp đôi số dân của đảo).

“Hiện nay, mỗi ngày chỉ có 4 chuyến tàu cao tốc cả đi lẫn về, còn vào mùa du lịch thì có 40 chuyến. Đảo có hơn 100 cơ sở lưu trú, vào mùa hè gần như full phòng”, đồng chí Thoả cho biết.

Đánh giá về mùa du lịch vừa qua, anh cho biết, Công an đặc khu đã làm tốt công tác đảm bảo ANTT. Khách đến vui chơi, nghỉ ngơi an toàn. Các hoạt động lưu trú, dịch vụ du lịch khác đều không phát sinh vấn đề phức tạp.

Theo giới thiệu của đồng chí Thoả, chúng tôi gặp Thiếu tá Hà Hồng Vững, Tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm – Người sinh ra, lớn lên ở đảo. Chia sẻ về nhân duyên trở thành người giữ bình yên trên đảo, đồng chí Vững cho biết, anh đã từng đi học để trở thành người thợ mỏ như trong câu hát, “tôi là người thợ lò, sinh ra trên đất mỏ”.

Thế rồi, khi được gọi đi nghĩa vụ quân sự, anh lại có ghi danh vào nghĩa vụ công an. Vừa làm chiến sĩ nghĩa vụ, vừa ôn thi và anh đỗ vào trường Trung cấp cảnh sát. Ra trường, anh về đảo công tác.

Luôn bám sát dân để hỗ trợ khi dân cần.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Nguyệt, làm nghề thu mua phế liệu có cậu con trai tên Long, 15 tuổi khó bảo đã nhờ cậy đến chú Công an. Hiểu nỗi lòng của người mẹ 6 con này, anh đã nhận giữ giúp cái điện thoại mà Long hay chơi game. Đồng thời, anh cũng gặp gỡ, nhắc nhở, động viên cháu cố gắng học tập, đỡ đần mẹ. Long đã nhận lỗi, viết bản kiểm điểm.

Biết đồng chí Vững có hẹn đem điện thoại trả mẹ con chị Nguyệt nên chúng tôi đi cùng. Khi chúng tôi đến, chị Nguyệt vẫn đang bận rộn sắp xếp đống phế liệu vừa thu mua về. Khi được trả điện thoại, cháu Long hứa với mẹ và các chú Công an, chỉ dùng điện thoại vào mạng phục vụ việc học tập.

Ngày 7/9, khi cùng tổ công tác Công an đặc khu Cô Tô đến âu tàu tránh trú bão lúc mặt trời đang dần lặn xuống biển, chúng tôi lên thuyền và được anh Phạm Văn Quốc khoe về mùa mực bội thu dịp Rằm tháng Bảy. Mực Cô Tô nổi tiếng ngon, năm nay ngư dân được ban tặng cả một tuần trúng mùa mực nên ai cũng phấn khởi.

Khi đến khách sạn Hưng Phương, anh Nguyễn Văn Hùng, chủ khách sạn tỏ ra rất thân quen với mấy đồng chí Cảnh sát trẻ. Anh cho biết, trong quá trình chuyển đổi số, anh thường xuyên được các đồng chí hỗ trợ trong việc khai báo lưu trú trực tuyến, phòng cháy chữa cháy (lắp đặt và sử dụng bộ truyền tin PCCC).

Công an Đặc khu Cô Tô trao đổi với ông Bùi Văn Huy, Bí thư Chi bộ khu phố Nam Hải về việc thực hiện mục tiêu "Không ma tuý, không tội phạm" trên đảo.

Vì một Cô Tô “Không ma túy, không tội phạm”

Mặc dù, dân cư cư trú cố định chỉ hơn 6.000 người nhưng số lượng người lưu trú ngắn ngày ở đặc khu Cô Tô rất lớn. Đó là khách du lịch trong và ngoài nước; ngư dân từ các nơi khác đến neo đậu tàu thuyền vào mùa đánh bắt hải sản, tránh bão; lao động thời vụ mùa du lịch và phục vụ nghề cá…

Điều kiện địa lý đặc thù, lại là địa bàn người vãng lai rất lớn rất dễ nảy sinh những phức tạp về ANTT. Thế nhưng, Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân Cô Tô đang nỗ lực thực hiện mục tiêu biến nơi đây thành địa bàn “Không có ma tuý, không có tội phạm”. Đâu là cơ sở để biến mục tiêu này thành hiện thực?

Nhìn lại công tác phòng, chống tội phạm ma tuý trong 6 tháng đầu năm nay của Công an đặc khu thì thấy, những chỉ số: Phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy; điều tra, xử lý tội phạm; đấu tranh, giải quyết điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy…đều có kết quả bằng không.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Cô Tô không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào. Đây chính là những điểm cộng, là cơ sở để Công an đặc khu tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, xây dựng và giữ vững địa bàn đặc khu Cô Tô “Không ma túy, không tội phạm”.

Các đồng chí Công an đặc khu đến thăm và trả điện thoại cho mẹ con chị Nguyệt và nhận lời hứa sẽ hạn chế sử dụng điện thoại sai mục đích của cháu Long.

Để đạt được mục tiêu “Không ma túy, không tội phạm”, trong Nghị quyết thể hiện rõ qua việc xây dựng các mô hình: Khu dân cư không ma túy; Trường học không ma túy; Du lịch an toàn (100% cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn ký cam kết phòng chống tội phạm và ma túy. 100% cơ sở kinh doanh du lịch lắp đặt hệ thống camera an ninh theo quy định. 100% cơ sở kinh doanh thực hiện khai báo lưu trú điện tử. Không để xảy ra tụ điểm sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh du lịch).

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác đảm bảo ANTT đã và đang được Công an đặc khu thực hiện quyết liệt, trong đó có Đề án 06. Việc làm sạch, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội như trong kỳ bầu cử HĐND các cấp, Quốc hội khoá XVI; cập nhật trạng thái chi trả an sinh đặc khu hội, người có công với cách mạng...

Nhờ chuyển đổi số và được hướng dẫn tận tình, người dân trên đảo cũng làm quen với việc cài đặt, dùng ứng dụng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (app VneTraffic); ứng dụng 114; khai báo cư trú trực tuyến; số hoá 100% kết quả thủ tục hành chính... Việc sử dụng mạng xã hội như một kênh để cập nhật thông tin, cảnh báo tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc cũng được Công an đặc khu triệt để thực hiện. Việc truyền thông qua các video làm bằng trí tuệ nhân tạo AI để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Ngày 16/9, Fanpange Công an đặc khu Cô Tô đăng tải thông báo tham gia góp ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi trên ứng dụng VneiD. Với cách hướng dẫn dễ hiểu, dễ thao tác, người dân nơi đảo xa cũng có thể gửi ý kiến của mình về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi mà Bộ Công an xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân từ ngày 7 đến 20/9/2026.

Công tác phòng ngừa trộm cắp tại các công trình xây dựng được các chiến sỹ Cảnh sát trẻ thể hiện qua hình thức infographic rất sinh động. Các cảnh báo về tội phạm sử dụng công nghệ cao hay cảnh báo lừa đặt phòng trên mạng xã hội cũng được đăng tải trên trang. Việc nắm bắt đúng xu thế, người dân có mặt trên mạng xã hội, “chú Công an” cũng có mặt trên mạng xã hội là cách “Gần dân nhất”. Bởi thông qua đây, những thông tin cảnh báo, hướng dẫn và tuyên truyền về pháp luật sẽ dễ dàng tiếp cận và lan toả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Huy, Bí thư Chi bộ khu phố Nam Hải cho biết, mới đây Công an đặc khu Cô Tô tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân với hơn 200 người dân tham dự. Đây là một trong các hoạt động thể hiện sự “Gần dân nhất” – Một trong các tiêu chí của phong trào thi đua “Ba nhất” mà Bộ Công an đang phát động trong toàn lực lượng. Tại hội nghị, những ý kiến thẳng thắn từ người dân, khu phố/thôn được phản ánh trực tiếp đến các đồng chí Công an.

Để xây dựng đặc khu Cô Tô là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị, cơ quan Công an đang thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”; tiếp tục duy trì 2 mô hình dân vận khéo “Vận động cơ sở lưu trú chấp hành quy định về khai báo đăng ký tạm trú người nước ngoài, tích cực giữ gìn ANTT” và “tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh tại đường Kí Con chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị. Đăng ký 3 mô hình dân vận khéo trong năm 2026 đã được Công an TP Quảng Ninh phê duyệt.

Cùng với “cánh tay nối dài” là lực lượng An ninh trật tự cơ sở, Công an đặc khu đã và cùng Đảng bộ, chính quyền và bà con bảo vệ biển đảo quê hương cũng như cuộc sống bình yên ở Cô Tô.

Công an đặc khu Cô Tô tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Ngay sau khi Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong CAND; ngày 04/11/2025, Công an TP Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng, quyết tâm thi đua với chủ đề “Kỷ luật là nền tảng - Trung thành là cốt lõi - Gần dân là thước đo” xây dựng chuẩn mực toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh và phong cách công tác của CBCS trong tình hình mới

Các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” bằng các mô hình gắn với chức năng, nhiệm vụ, tạo cơ sở đưa các tiêu chí thi đua vào thực tiễn công tác. Các mô hình đã tập trung vào những việc khó, việc mới trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn TP duy trì, triển khai thực hiện 158 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó Công an cấp xã duy trì 78 mô hình, các phòng duy trì 80 mô hình gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, lấy tinh thần “Gần dân nhất” làm phương châm xuyên suốt, định hướng cho công tác dân vận trong toàn lực lượng.