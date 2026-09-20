Truy tố bị can giết 3 người ở xã Bình Minh

Bị can Nguyễn Đức Anh sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng xác định, Đức Anh và chị P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay.

Vào tối 2-9-2026, sau khi đã uống rượu với bạn, Đức Anh chuẩn bị kiếm nhật và dao Thái Lan rồi nhờ người chở đến nhà chị P.A. nhằm mục đích giết chị P.A. Nhưng không vào nhà được và cũng bị ngăn cản nên Đức Anh đi về.

Sau đó, đến rạng sáng 3-9-2026, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà của chị P.A. nhằm tìm cách đột nhập vào nhà. Lúc này cha chị P.A. phát hiện nên đuổi Đức Anh và nói sẽ báo công an. Nghe vậy, Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q (nhà sát bên nhà chị P.A.) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Sau khi vào được nhà anh Q., thì Đức Anh đã đuổi đâm anh Q. Lúc này, chị H.T.M. (vợ anh Q.) đã chạy vội ra mở cửa kêu cứu thì bị Đức Anh đâm tử vong.

Sau đó, Đức Anh tiếp tục đuổi đánh anh Q. ra đường, dùng dao đâm anh Q. ngã xuống đường bất tỉnh. Nghĩ anh Q. đã chết nên bị can quay vào nhà tiếp tục đâm 2 người con đang nằm ngủ của vợ chồng anh Q. Hậu quả chị M. và 2 con đều tử vong, còn anh Q. bị thương tích 76%.

Sau khi gây án, hung thủ để lại dao và rửa tay rồi đi ra ngoài thì bị lực lượng công an bắt giữ. Quá trình điều tra, bị can Đức Anh khai nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Việc anh Q. không chết là do được điều trị kịp thời và nằm ngoài ý chí chủ quan của bị can. Việc bị can sử dụng dao là vật sắc nhọn đâm vào vị trí trọng yếu trên cơ thể bị hại nên dao được xem là vũ khí quân dụng theo quy định.

Cáo trạng cũng xác định, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình gồm: giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi… thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ.

Đồng thời, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm.