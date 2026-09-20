Ghi hình từ 'điểm nóng', xử lý xe limousine đón khách sai quy định

Vẫn tái diễn việc đón, trả khách sai quy định

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an Hà Nội thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, trong đó tập trung vào xe hợp đồng, limousine có hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định.

Tuy nhiên, tại một số khu vực, tình trạng này vẫn tái diễn. Trước thực tế đó, lực lượng CSGT đã chủ động thay đổi phương thức kiểm tra, kết hợp tuần tra công khai với ghi hình, xác minh phương tiện và phối hợp làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xử lý từ lái xe đến đơn vị kinh doanh vận tải.

Tại khu vực trước cửa Văn phòng X.E Việt Nam, số 31 Nguyễn Quốc Trị, tổ công tác Đội CSGT số 6 phối hợp CAP Yên Hòa ghi nhận các trường hợp xe limousine dừng đỗ không đúng quy định, trong đó có hoạt động đón khách tại văn phòng.

Cảnh sát giao thông ghi hình, "bắt lỗi" tại chỗ

Hình ảnh phương tiện và hoạt động vi phạm được lực lượng chức năng ghi nhận, sau đó chuyển đến các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xác minh.

Tại các vị trí kiểm tra, CSGT tiến hành đối chiếu danh sách hành khách, làm việc với lái xe và xác minh hoạt động vận tải của từng phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Một trong những trường hợp được phát hiện là xe ô tô biển kiểm soát 29F-051xx. Qua kiểm tra, phương tiện được xác định sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thực hiện đón, trả khách tại địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

Các phương tiện vi phạm đều được tổ công tác kiểm tra, xử lý

Làm việc với CSGT, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết việc đón, trả khách được thực hiện theo sự sắp xếp, điều hành của phía công ty.

Với hành vi vi phạm được xác định, lái xe bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là Công ty TNHH X.E Việt Nam bị xử phạt từ 10-12 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-2 tháng theo quy định.

Cùng thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, xử lý một số phương tiện khác của nhà xe này có hành vi dừng đỗ không đúng quy định.

Thực tế kiểm tra cho thấy, hoạt động đón, trả khách của một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách được tổ chức tại các địa điểm không được phép. Khi lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường, phương tiện có thể không dừng đỗ công khai tại các tuyến mà chuyển sang các địa điểm văn phòng, nơi tập trung hành khách để tổ chức đón, trả khách.

Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện vi phạm

Trước tình trạng vi phạm có nguy cơ tái diễn, Đội CSGT đường bộ số 6 không chỉ tập trung kiểm tra trực tiếp trên đường mà đồng thời tổ chức ghi hình, thu thập thông tin về phương tiện và hoạt động đón, trả khách. Sau khi xác định phương tiện có dấu hiệu vi phạm, hình ảnh được chuyển đến các tổ công tác trên tuyến để chủ động kiểm tra, dừng phương tiện và xác minh.

Việc kết hợp giữa ghi hình và tuần tra lưu động giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong quá trình xử lý, tránh việc chỉ kiểm tra tại một điểm cố định, đồng thời làm rõ hoạt động thực tế của phương tiện và doanh nghiệp.

Không chỉ xử lý lái xe, lực lượng CSGT còn đối chiếu danh sách hành khách, xác minh phương thức tổ chức vận tải và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh. Qua đó, những vi phạm liên quan đến cả phương tiện, người điều khiển và doanh nghiệp được làm rõ để xử lý theo quy định.

Làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp, yêu cầu chấm dứt vi phạm

Cùng với xử lý các phương tiện vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường đến làm việc với đại diện Công ty X.E Việt Nam tại địa chỉ số 31 Nguyễn Quốc Trị.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin cụ thể về những vi phạm được phát hiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động chấn chỉnh đội ngũ lái xe và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Các vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý cả tài xế và chủ xe

Lực lượng CSGT cũng tiến hành dán pa-nô tuyên truyền về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực văn phòng công ty, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe.

Đây cũng là hướng xử lý được Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai trong quá trình tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn TP Hà Nội: không chỉ xử lý vi phạm ngay trên đường mà tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp, nhà xe có phương tiện vi phạm để yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an TP Hà Nội, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Cảnh sát giao thông và Công an phường làm việc với đại diện doanh nghiệp vận tải

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào các hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; sử dụng điện thoại khi đang lái xe; chạy quá tốc độ; sử dụng văn phòng đại diện làm địa điểm đón, trả khách trái quy định và các hành vi vi phạm khác...

Từ ngày 26-8-2026 đến nay, riêng đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, Đội CSGT đường bộ số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện; xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên (không bao gồm xe giường nằm) và 10 trường hợp xe khách 2 tầng có giường nằm.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 2 trường hợp chủ phương tiện, với tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 10 trường hợp.

Việc xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt

Theo Đội CSGT đường bộ số 6, thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát trên những tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, trọng tâm là các hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định, tổ chức đón trả khách tại địa điểm trái quy định và các vi phạm liên quan.

Cùng với xử lý trực tiếp người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà xe, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý vận tải hành khách trên địa bàn Thủ đô.