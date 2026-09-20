Australia: 3 phụ nữ thiệt mạng trong 24 giờ tại 3 địa điểm khác nhau, 3 người đàn bị bắt

Vụ việc đầu tiên xảy ra tại Bondi Beach, Sydney, Australia chiều 19/9. Cảnh sát được gọi đến một căn hộ vào khoảng 17 giờ 15 phút và phát hiện một phụ nữ 90 tuổi bị thương nặng do dao đâm ở vùng cổ và thân trên.

Nhân viên cấp cứu đã cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Một người đàn ông 47 tuổi, được xác định là cháu trai của nạn nhân, đã bị bắt và bị cáo buộc tội giết người liên quan đến bạo lực gia đình.

Tại phiên tòa ngày 20/9, luật sư của người này đề cập đến những lo ngại về tình trạng tâm lý của bị cáo và cho biết thân chủ từng sử dụng thuốc Ozempic theo đơn để giảm cân.

Đây mới là nội dung được phía luật sư nêu ra, chưa phải kết luận của tòa về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Người đàn ông bị từ chối tại ngoại và dự kiến trở lại tòa ngày 24/9.

Một cụ bà 90 tuổi ở Bondi là một trong 3 người thiệt mạng trong các vụ việc riêng biệt trên khắp bang NSW. Ảnh: ABC News

Chỉ vài giờ trước đó, tại Kooringal, thành phố Wagga Wagga, Australia, một phụ nữ 23 tuổi được phát hiện bị đâm trọng thương trong một ngôi nhà trên đường Ziegler Avenue.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tiến hành hồi sức nhưng nạn nhân không qua khỏi. Một người đàn ông 31 tuổi bị bắt vào khoảng 20h và sau đó bị buộc tội giết người liên quan đến bạo lực gia đình.

Cảnh sát cáo buộc người này và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Một thanh niên 18 tuổi cũng từng bị bắt gần hiện trường nhưng sau đó được trả tự do và không bị buộc tội.

Đến tối cùng ngày, cảnh sát tiếp tục được gọi đến một khu nhà ở Mole River, phía tây Tenterfield, Australia sau thông tin về một vụ bạo lực gia đình.

Một người đàn ông 37 tuổi bị bắt. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 70 tuổi tại khu đất lân cận. Một ngôi nhà tại đây cũng bị hư hại một phần do hỏa hoạn.

Người đàn ông sau đó bị buộc tội giết người và bị từ chối tại ngoại. Cảnh sát cho rằng ông ta quen biết nạn nhân.

Cảnh sát New South Wales hiện điều tra 3 vụ án riêng biệt. Không có thông tin cho thấy 3 vụ có liên quan với nhau, dù chúng xảy ra trong cùng khoảng thời gian và đều được xem xét trong bối cảnh bạo lực gia đình.