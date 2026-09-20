Đắk Lắk: Điều tra vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong, 2 bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 19/9, H.N.P (sinh năm 2012, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) cùng một số người bạn đang tập múa lân trong sân vận động ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa thì N.N.H (sinh năm 2005, trú tại thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa) cùng một số người khác đến gây sự. Sau đó, nhóm của H.N.P rời sân vận động về nhà. Nhóm của N.N.H bám theo. Hai bên cãi vã dẫn đến xô xát, ẩu đả; N.N.H bị đâm bởi một nhát dao dẫn đến tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, hai nạn nhân khác là T.V.G.B (sinh năm 2011, trú tại thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa) và T.G.H (sinh năm 2008, trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa) cùng bị thương đã được đưa đi cấp cứu, điều trị.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.