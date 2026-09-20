Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vui Trung Thu cùng thiếu nhi Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cô và trò Trường Mầm non Trung Môn, phân hiệu Kim Phú, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ân cần thăm hỏi việc học tập, sinh hoạt của các cháu; gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, đội ngũ giáo viên và thiếu nhi trên địa bàn.

Phó Thủ tướng chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung Thu vui tươi, an toàn, ý nghĩa; luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo những điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, nhà trường và xã hội.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được chú trọng toàn diện, từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang và chính quyền các xã, phường tiếp tục chăm lo môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện thiết yếu cho các cơ sở giáo dục.

Đội ngũ nhà giáo dành tình yêu thương, sự tận tâm và trách nhiệm cho học sinh, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui,” mỗi giờ học thực sự bổ ích và ý nghĩa. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng tin tưởng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và đồng hành của các bậc phụ huynh, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng tivi cho Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác đã trao quà Trung Thu cho các cháu; tặng tivi cho Trường Mầm non Trung Môn, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.

Đoàn công tác cũng trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã: Đồng Yên, Tiên Yên, Liên Hiệp, Nhữ Khê, Phú Lương và Trường Sinh (mỗi xã 5 bộ). Số thiết bị trên sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc tại cơ sở, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lan tỏa yêu thương tại Hội trại Trung Thu 2026 tỉnh Tây Ninh

Ngày 20/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội trại Trung Thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” cho trẻ em trên địa bàn phường An Tịnh, tạo không gian vui chơi, giao lưu, trải nghiệm bổ ích, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với trẻ em.

Hội trại có 10 đội với 100 thiếu nhi tham gia, đại diện cho hơn 10.801 trẻ em trên địa bàn phường An Tịnh.

Ban tổ chức trao Giấy khen cho học sinh có thành tích trong tham gia Hội trại Trung Thu cấp tỉnh năm 2026. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trong không khí rộn ràng của mùa trăng tháng Tám, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, giàu tính trải nghiệm như trang trí tiểu trại, làm lồng đèn và các trò chơi “Giữ trăng yêu thương,” “Mang trăng về đội,” “Ghép tranh Trung Thu” và các tiết mục văn nghệ, múa lân, tạo không khí sôi nổi, ấm áp và đầy màu sắc cho ngày hội.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban tổ chức Hội trại, cho biết hoạt động nhằm tạo cho các em một sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích; giúp thiếu nhi có cơ hội giao lưu, trải nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, tính tự tin và năng khiếu của bản thân.

Thiếu nhi trên địa bàn phường An Tịnh hào hứng tham gia hoạt động làm lồng đèn tại Hội trại Trung Thu cấp tỉnh năm 2026. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngành y tế xác định việc chăm sóc trẻ không chỉ dừng lại ở bảo đảm sức khỏe thể chất, dinh dưỡng và phòng, chống bệnh tật mà còn phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần, môi trường sống và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, qua đó tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, học tập và rèn luyện.

Hội trại Trung Thu năm 2026 của tỉnh Tây Ninh không chỉ mang đến cho thiếu nhi sân chơi vui tươi, bổ ích mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp chính quyền và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em./.