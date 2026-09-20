Thị trường bánh Trung thu tại Hà Nội: Bánh truyền thống đắt khách, quầy vỉa hè đìu hiu

Chưa đầy một tuần nữa sẽ đến Tết Trung thu. Những ngày này, thị trường bánh Trung thu tại Hà Nội bắt đầu sôi động hơn, đặc biệt tại phố Thụy Khuê, nơi tập trung nhiều cửa hàng bánh truyền thống lâu năm.

Người dân đứng kín và xếp hàng chờ mua bánh trung thu ở cửa hàng trên phố Thuỵ Khuê.

Mỗi ngày, các cửa hàng tại đây đón hàng trăm lượt khách. Có thời điểm, người dân phải xếp hàng dài nhiều giờ đồng hồ để chờ mua bánh.

Phố Thụy Khuê đông khách mua bánh truyền thống

Tại tiệm bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, lượng khách những ngày này khá đông. Trước cửa hàng, nhiều người đứng xếp hàng chờ đến lượt mua bánh.

Người dân đứng xếp hàng chờ trước cửa hàng bán bánh trung thu.

Theo ghi nhận, giá bánh Trung thu tại Bảo Phương năm nay vẫn được giữ ổn định so với những năm trước. Bánh dẻo đậu xanh có giá khoảng 50.000 đồng/chiếc, là loại có mức giá mềm nhất. Bánh dẻo thập cẩm có giá khoảng 60.000 đồng/chiếc, trong khi bánh nướng thập cẩm dăm bông có giá cao hơn, khoảng 80.000 đồng/chiếc...

Các giao dịch mua bán trước cửa hàng diễn ra liên tục.

Chủ cửa hàng Bảo Phương cho biết, mức giá này được duy trì như các năm trước. Đến thời điểm hiện tại, lượng khách bắt đầu tăng và dự kiến từ nay đến ngày Trung thu, cửa hàng sẽ tiếp tục trong tình trạng đông khách.

Không chỉ khách mua bánh về thưởng thức, nhiều người còn tìm đến các cửa hàng bánh truyền thống để mua làm quà cho người thân, bạn bè.

Quầy bánh trên phố vắng khách

Trong khi các cửa hàng bánh truyền thống trên phố Thụy Khuê khá nhộn nhịp, tại nhiều tuyến phố khác của Hà Nội, các gian hàng bánh Trung thu của những thương hiệu như Kinh Đô, Thu Hương..., cũng đã được dựng trên vỉa hè để phục vụ người dân.

Các gian hàng bán bánh trung thu cũng được dựng lên khắp các vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

Các gian hàng bày bán đa dạng sản phẩm với nhiều loại nhân như đậu xanh, sữa dừa... Giá bánh cũng khá đa dạng. Một set 4 chiếc bánh Trung thu có giá từ khoảng 350.000 đồng trở lên.

Riêng bánh Trung thu Kinh Đô có một số sản phẩm với giá mềm hơn. Bánh bán lẻ loại không trứng có giá khoảng 62.000 đồng/chiếc.

Người dân đến tham khảo giá bánh Trung thu được bán trong các gian hàng bên vỉa hè.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí đông đúc tại phố bánh truyền thống Thụy Khuê, nhiều gian hàng trên vỉa hè những ngày này khá vắng khách. Người mua xuất hiện rải rác, thậm chí có thời điểm không có khách ghé mua.

Một nhân viên bán bánh cho hãng Kinh Đô cho biết, lượng khách những ngày gần đây đã tăng lên so với trước. Sau đợt ngập giữa tuần vừa qua, khách bắt đầu quay trở lại nhiều hơn.

Hình ảnh các gian hàng bán bánh Trung thu vắng vẻ người mua.

Theo nhân viên này, nếu trước đó lượng khách khá thưa thì trong 1-2 ngày gần đây, số người đến mua bánh đã tăng hơn, trung bình khoảng 30 lượt khách/ngày.

Thị trường bánh Trung thu tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm khi ngày Rằm tháng Tám đang đến gần. Trong đó, các cửa hàng bánh truyền thống lâu năm tiếp tục thu hút đông người mua, còn các quầy bánh trên vỉa hè đang chờ sức mua tăng thêm trong những ngày cuối của mùa Trung thu.