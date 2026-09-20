Đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

Chiều 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai các bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú xã Mai Hoa), Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú xã Vũ Quang) và Phan Trọng Tài (SN 1980, trú xã Mai Hoa) về các tội danh liên quan đến ma túy và che giấu tội phạm.

Quang cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026, vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Trung Thành đã mua tích trữ tổng cộng 219,232 gam Methamphetamine và 37,41 gam heroin về cất giấu tại nhà riêng.

Thành đã thực hiện trót lọt 8 lần bán lẻ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn, thu lợi bất chính 4,5 triệu đồng.

Trưa ngày 12/3, từ nguồn tiền mượn của bạn, cựu giáo viên Phan Trọng Tài đến nhà Thành mua 0,49 gam Methamphetamine mang về nhà sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Từ mắt xích này, toàn bộ "kho" ma túy ẩn giấu tinh vi của Nguyễn Trung Thành đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.

Liều lĩnh tổ chức trốn chạy xuyên rừng sâu

Biết hành vi bại lộ và đang bị truy quét ráo riết, trưa ngày 15/3, Nguyễn Trung Thành đã liên hệ nhờ Trần Quốc Hoàn hỗ trợ bỏ trốn.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên xét xử.

Dù biết rõ Thành là tội phạm nguy hiểm đang bị vây bắt, Hoàn vẫn mượn xe máy đón và liều lĩnh tăng ga chở "ông trùm" phóng bạt mạng vào rừng keo lá tràm ở xã Mai Hoa nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Khi bị ép vào đường cụt, Thành nhảy xuống tiếp tục lẩn trốn sâu trong rừng cho đến ngày 18/3 thì bị bắt giữ, còn Hoàn bị khống chế ngay khi vừa quay xe trở ra.

Kết đắng cho "ông trùm" ma túy và những kẻ tiếp tay

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý các chất ma túy của Nhà nước và gây mất an ninh trật tự địa phương.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành có nhân thân xấu với 2 tiền án chưa được xóa án tích nhưng vẫn bất chấp pháp luật để mua bán ma túy quy mô lớn mang tính chuyên nghiệp. Bị cáo Trần Quốc Hoàn liều lĩnh tiếp tay cho tội phạm bỏ trốn và bị cáo Phan Trọng Tài dù là giáo viên nhưng vẫn sa ngã vào con đường tàng trữ, sử dụng chất cấm.

Căn cứ vào hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Trung Thành mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 - BLHS.

Bị cáo Phan Trọng Tài 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 - BLHS; Bị cáo Trần Quốc Hoàn 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 389 - BLHS.