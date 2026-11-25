Ở nơi con người tìm đến khi sức khỏe có vấn đề, mỗi lời nói, cách ứng xử đều có thể tác động đến tâm trạng người bệnh. Với người cao tuổi, người khuyết tật hay bà con từ những thôn, bản xa đến khám, sự hướng dẫn chu đáo còn giúp họ bớt lúng túng, thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Do đó, những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, các cơ sở y tế trến địa bàn tỉnh đã quan tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh thân thiện.

Ân cần từ những điều nhỏ

Cuối tháng 10 vừa qua, bà Hoàng Thị Thanh Vân, ở khối Yên Thành, phường Đông Kinh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do viêm amidan cấp mủ. Thời điểm nhập viện, bà có biểu hiện sốt, ho kéo dài, cơ thể mệt mỏi. Trong quá trình điều trị, bà được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc và hướng dẫn tận tình. Sau hơn một tuần, sức khỏe cải thiện, bà đủ điều kiện xuất viện.

Nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng chăm sóc bệnh nhân

Bà Vân chia sẻ: Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng là các y, bác sĩ, điều dưỡng rất tận tình, chu đáo. Từ việc thăm khám, điều trị đến chăm sóc hằng ngày đều được thực hiện cẩn thận. Các bác sĩ cũng thường xuyên hỏi thăm, giải thích tình trạng bệnh để người bệnh hiểu và phối hợp điều trị. Tôi cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế.

Một lời giải thích cặn kẽ giúp người bệnh hiểu hơn về tình trạng sức khỏe, vơi bớt lo lắng. Một lần hỏi thăm, động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tinh thần để họ vượt qua mệt mỏi. Qua từng ngày chăm sóc, sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế được người bệnh cảm nhận từ những việc cụ thể như thế.

Không chỉ các cơ sở y tế tuyến tỉnh, chất lượng phục vụ tại các trung tâm y tế khu vực cũng ngày càng được nâng cao. Đơn cử, Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng quan tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ gắn với cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh. Từ khâu tiếp đón, hướng dẫn thủ tục đến thăm khám, chăm sóc, đội ngũ nhân viên y tế chú trọng giải thích rõ ràng, giúp người bệnh bớt băn khoăn, thuận lợi hơn trong quá trình điều trị.

Ông Phạm Đức Cơ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng cho biết: Cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại trung tâm. Do đó, chúng tôi thường xuyên quán triệt việc thực hiện quy tắc ứng xử, nhắc nhở nhân viên tận tình hướng dẫn, lắng nghe và giải thích để người bệnh hiểu, phối hợp điều trị. Trung tâm cũng quan tâm tiếp nhận ý kiến góp ý, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong phục vụ. Nhờ đó, tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt trên 95%, số lượt người bệnh đến khám, điều trị năm sau tăng hơn năm trước.

Với người cao tuổi, người từ vùng xa đến khám, sự quan tâm còn thể hiện qua cách hướng dẫn phù hợp với từng người. Có người cần được nói chậm, nhắc lại nhiều lần; có người chưa quen quy trình, giấy tờ, cần được chỉ dẫn cụ thể. Một chỉ dẫn rõ ràng, một lần kiên nhẫn giải thích giúp người bệnh biết mình cần làm gì, thuận lợi hơn khi khám, điều trị. Và chính sự kiên nhẫn của nhân viên y tế giúp người bệnh bớt lúng túng, cảm nhận được sự tôn trọng và thêm yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Nối vòng tay yêu thương

Sự quan tâm đến người bệnh còn được nối dài qua hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở y tế. Với những gia đình khó khăn, thời gian nằm viện kéo theo nhiều khoản chi phí ăn uống, đi lại, chăm sóc người thân. Việc kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí điều trị, trao suất ăn miễn phí hay tặng quà vào dịp lễ, Tết góp phần san sẻ gánh nặng, tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua đau ốm.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hằng năm, đơn vị đều duy trì phối hợp với các nhóm thiện nguyện trao hàng chục nghìn suất cơm, cháo và suất bánh, sữa miễn phí cho bệnh nhân. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, bệnh viện đứng ra vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ; trung bình mỗi đợt kêu gọi tiếp nhận từ 50 đến 100 triệu đồng cho một trường hợp. Các khoản đóng góp được công khai, sao kê đầy đủ, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng.

Những hoạt động sẻ chia cũng được triển khai tại các trung tâm y tế khu vực. Từ đầu tháng 5/2026, chương trình “Bát cháo nghĩa tình” do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh phối hợp thực hiện tại Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc đã trao hàng trăm suất cháo cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để kịp chuẩn bị bữa sáng, từ 5 giờ, cán bộ, chiến sĩ đã sơ chế thực phẩm, nấu cháo, chuẩn bị các suất ăn nóng, bảo đảm vệ sinh.

Bên cạnh hỗ trợ bữa ăn, việc chăm lo đời sống tinh thần được các đơn vị quan tâm. Dịp Trung thu năm 2026, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng đón lãnh đạo UBND xã Hữu Lũng cùng các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi. Trong chương trình, trung tâm tiếp nhận hơn 50 suất quà Trung thu do Công ty Cổ phần Thực phẩm DOREMI Hà Nội trao tặng. Những lời hỏi thăm, món quà được trao tại các khoa điều trị giúp các em và gia đình cảm nhận được sự quan tâm khi phải đón Tết Trung thu trong bệnh viện.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra vết mổ của bệnh nhi

Từ một suất cháo, bữa cơm đến khoản hỗ trợ điều trị, mỗi sự giúp đỡ đều góp phần vơi bớt khó khăn cho người bệnh. Qua sự kết nối của cơ sở y tế, những tấm lòng hảo tâm tìm đến đúng người cần giúp đỡ, cùng đội ngũ thầy thuốc chăm lo cả sức khỏe và tinh thần cho người bệnh.

Lắng nghe để cải thiện

Sự ân cần của mỗi cán bộ y tế cần được duy trì bằng những việc làm thường xuyên của cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, tiếp nhận phản ánh, khảo sát sự hài lòng là cách để đơn vị nhìn lại chất lượng phục vụ từ trải nghiệm của người bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế về kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2024–2025, 13/13 bệnh viện được đánh giá đã thực hiện khảo sát, bảo đảm số phiếu theo quy định. Các đơn vị triển khai cải tiến quy trình khám bệnh, tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh nhằm giảm thời gian chờ đợi, kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ.

Cùng với đó, các bệnh viện xây dựng kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử, quan tâm đào tạo, cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên. Hoạt động quản lý chất lượng từng bước đi vào nền nếp, với kế hoạch cải tiến của toàn viện và các khoa, phòng. Việc xây dựng cảnh quan sạch sẽ, khuôn viên thoáng đãng cũng được chú trọng, góp phần tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thân thiện.

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế hằng năm là căn cứ để từng đơn vị xác định những khâu cần điều chỉnh. Một chỉ dẫn chưa rõ ràng, một lời giải thích chưa đầy đủ hay một thủ tục khiến người bệnh phải đi lại nhiều lần đều cần được ghi nhận, xem xét và khắc phục. Khi góp ý được giải quyết thấu đáo, người bệnh có thêm niềm tin rằng ý kiến của mình được tôn trọng.

Năm 2026, tỷ lệ hài lòng của người bệnh toàn tỉnh đạt 94,5%, tăng 0,2% so với năm 2025 (94,3%). Số liệu này phản ánh kết quả cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục quan tâm đến những trải nghiệm khiến người bệnh còn chưa hài lòng.

Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sự hài lòng của người bệnh là căn cứ quan trọng để các cơ sở khám, chữa bệnh đánh giá và cải tiến chất lượng phục vụ. Do đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh; phân tích kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế hằng năm để xác định nội dung còn hạn chế và khắc phục để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Có thể thấy rằng, văn hóa ứng xử được vun đắp qua những cuộc trò chuyện, những lần chăm sóc và cả cách giải quyết một điều mà người bệnh và gia đình họ chưa hài lòng khi đến với cơ sở y tế. Khi sự tận tâm trở thành thói quen trong công việc hằng ngày, người bệnh có thêm điểm tựa tinh thần để vượt qua bệnh tật, từ đó, niềm tin giữa người bệnh với đội ngũ thầy thuốc được bồi đắp, lan tỏa những giá trị nhân ái trong cộng đồng.