Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Toàn tỉnh hiện có 350.377 người có công với cách mạng, trong đó có 55.977 liệt sĩ. Từ năm 1989 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 2.577 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 251 hài cốt được quy tập trong nước và 2.326 hài cốt được tìm thấy tại Lào. Hiện toàn tỉnh có 32 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 11.201 phần mộ liệt sĩ. Còn 2.922 phần mộ chưa xác định được danh tính, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh khai quật, lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Ngay từ khi triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo tỉnh đã quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính, không tách rời hai nhiệm vụ. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng một quy trình chặt chẽ, từ khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức khai quật đến lấy mẫu, quản lý, bàn giao và đối sánh ADN. Mục tiêu không chỉ là đưa hài cốt liệt sĩ về đất mẹ mà còn từng bước trả lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Thanh Hóa trong giai đoạn 1 của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là kết quả khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 10/9/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch; tổ chức khai quật 2.922 phần mộ chưa xác định được danh tính. Qua đó, thu được 2.602 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện; có 320 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt đã phân hủy, than hóa hoặc không bảo đảm các yếu tố kỹ thuật. Với nguyên tắc “mỗi thời điểm chỉ mở một hài cốt; mẫu mỗi hài cốt liệt sĩ đựng riêng một hộp” được duy trì xuyên suốt. Việc bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng được thực hiện theo quy trình “5 đúng”: đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản và đúng chuỗi bàn giao.

Tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), Đội Quy tập của Thanh Hóa vẫn bền bỉ bám địa bàn, vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm đồng đội. Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn. Bước sang mùa khô 2026-2027, đến nay lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 10 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 1 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Kết quả giai đoạn 1 là nền tảng quan trọng, nhưng không đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã hoàn thành. Thời gian tới, yêu cầu đặt ra là phải chuyển nhanh, chuyển chắc trọng tâm sang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục khảo sát, xác minh từng nguồn tin, từng vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành”.

Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Với phương châm “làm chắc từng bước, xác minh kỹ từng thông tin, tìm kiếm đến cùng các nguồn tin có cơ sở”, từ nay đến Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7/2027 là giai đoạn cao điểm của chiến dịch. Sau khi hoàn thành 100% nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu tại 25 nghĩa trang liệt sĩ, Thanh Hóa xác định mục tiêu trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ, gồm 120 hài cốt tại Lào và 10 hài cốt trong nước.

Tại địa bàn trong nước, từ tháng 11/2026, tỉnh tiếp tục rà soát, thu thập và xác minh thông tin các phần mộ liệt sĩ, ưu tiên những trường hợp có dữ liệu về đơn vị, quê quán, thời gian hy sinh và vị trí an táng. Trước mắt, tập trung xác minh 9 nguồn thông tin liên quan đến 13 phần mộ liệt sĩ tại các xã, phường: Sầm Sơn, Vĩnh Lộc, Hoằng Sơn, Phú Xuân, Thọ Xuân, Triệu Lộc, Mường Lát; đồng thời tiếp tục thu nhận bổ sung mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt nguyên tắc “6 rõ”, phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương; duy trì giao ban, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phương pháp “làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng”, kết hợp lấy mẫu cuốn chiếu, tập trung lực lượng vào những địa bàn trọng điểm tiếp tục được phát huy.

Chiến dịch “500 ngày đêm” không đơn thuần được đo bằng số lượng hài cốt tìm thấy hay số mẫu sinh phẩm được bàn giao. Giá trị lớn hơn là hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.