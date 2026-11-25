Cán bộ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cùng nhân dân bản Mỏ trong ngày phát động khởi công dự án trồng rau sạch. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Giữ bình yên từ mỗi bản làng

Địa bàn do Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ quản lý, bảo vệ trải rộng trên hai xã biên giới Sin Suối Hồ và Khổng Lào, với 9,272km đường biên giới. Đây là nơi sinh sống của 5 dân tộc tại 40 bản, với 7.164 hộ, 33.296 nhân khẩu. Địa hình chủ yếu là núi cao, bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Trước đặc điểm đó, đơn vị xác định việc bám địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình từ cơ sở là yêu cầu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết, năm 2026, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong năm, đơn vị tổ chức 36 lần tuần tra đường biên, mốc quốc giới, với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt. Đơn vị chủ trì phát hiện, bắt giữ, khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1.733 g heroin cùng các tang vật liên quan; đồng thời, phối hợp với công an xã bắt giữ 8 vụ với 16 đối tượng liên quan đến ma túy.

Để phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã triển khai Đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Trong năm, đơn vị tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 2.766 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng ngừa các loại tội phạm. Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp tại bản, đơn vị triển khai mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh - đẩy nhanh chuyển đổi số”, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Qua đó, bà con từng bước tiếp cận các tiện ích công nghệ, nâng cao khả năng khai thác thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn.

Ông Chang A Xà, Trưởng bản Sin Suối Hồ chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên xuống bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp bà con hiểu và nâng cao ý thức chấp hành. Nhờ vậy, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục của các đối tượng xấu, tích cực phối hợp với bộ đội bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự”.

Những buổi tuyên truyền, những chuyến tuần tra có sự tham gia của người dân đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, người dân chủ động hơn trong phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Ở Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, công tác vận động quần chúng được triển khai gắn với những nhu cầu thiết thực của người dân. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống bản, tìm hiểu phong tục, tập quán, nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình để lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp. Có những nội dung phải kiên trì giải thích nhiều lần; có những việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cùng làm để người dân hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: "Đơn vị xác định tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm, kế hoạch công tác biên phòng và chương trình công tác của từng đội, bộ phận; đồng thời phân công cán bộ phụ trách địa bàn, trực tiếp triển khai từng mô hình, chương trình cụ thể. Muốn vận động nhân dân đạt hiệu quả, cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, hiểu phong tục, tập quán và những khó khăn của từng gia đình. Phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin” được cán bộ, chiến sĩ cụ thể hóa bằng những công việc gần gũi với đời sống nhân dân".

Cán bộ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tặng hạt giống cây trồng cho nhân dân trên địa bàn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại bản Mỏ, xã Sin Suối Hồ, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân triển khai mô hình trồng rau sạch, vận động các hộ cải tạo đất, tận dụng diện tích phù hợp để sản xuất. Đến nay, mô hình đã đưa 1,6ha đất vào trồng các loại rau xanh, thu hút nhiều hộ dân tham gia. Việc làm này góp phần cải thiện nguồn thực phẩm tại chỗ, đồng thời giúp người dân sử dụng hiệu quả hơn diện tích đất sản xuất.

Khi địa bàn xảy ra thiên tai, sạt lở, cán bộ, chiến sĩ lại phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Năm 2026, đơn vị huy động 155 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân lao động, sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với hàng trăm ngày công; đồng thời hỗ trợ 410 kg gạo cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Những hoạt động kịp thời này góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Chăm lo an sinh, vun đắp nghĩa tình quân dân

Cùng với tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân chăm lo cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 2.774 suất quà cho các hộ nghèo, với tổng trị giá 992 triệu đồng. Những phần quà góp phần hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Đối với công tác khuyến học, khuyến tài, đơn vị duy trì Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Hiện nay, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ nhận đỡ đầu 4 học sinh; mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong năm học từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, 30 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của hai xã Sin Suối Hồ và Khổng Lào được hỗ trợ 7,4 triệu đồng/em/năm trong 9 tháng học tập. Sự quan tâm, hỗ trợ này giúp các em có thêm điều kiện học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Năm 2024, một học sinh được đơn vị đỡ đầu trúng tuyển Trường Sĩ quan Pháo binh; năm 2026, một học sinh khác trúng tuyển Trường Đại học FPT.

Tại bản Chảng Phàng, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã triển khai mô hình "Thắp sáng đường biên" bằng việc lắp đặt 10 cột đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá 20 triệu đồng. Công trình giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong khu dân cư. Trong Tháng Thanh niên và Chương trình "Tháng Ba biên giới", đơn vị tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Khổng Lào trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh tại điểm bản Nậm Lùng, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng, tăng cường sự gắn bó giữa quân và dân nơi biên giới. Khi người dân đồng lòng, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.