Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. (Ảnh: BVCC)

Liên quan vụ nghi nổ bình gas vào sáng 24/11, tại địa chỉ số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người thương vong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn.

Theo đó, để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của các nạn nhân, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tập trung nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và chuyên môn để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân của vụ nổ.

Trường hợp người bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện thì chủ động phối hợp Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan liên quan xác định nhân thân các nạn nhân chưa rõ danh tính, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và người nhà người bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội tiếp tục báo cáo cập nhật diễn biến công tác cứu chữa người bị nạn và ý kiến đề xuất (nếu có) về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 24/11, vụ nổ bình gas, sập nhà tại số 170 Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện. Lực lượng y tế đã huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ đến hiện trường.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 24/11, sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, nghi do nổ bình gas, gây sập nhà và có người mắc kẹt bên trong, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đến 8 giờ 20 phút, lực lượng y tế có mặt tại hiện trường với 9 xe cấp cứu và 36 cán bộ y tế. Đến 8 giờ 25 phút, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Tính đến 13 giờ ngày 24/11 có 16 bệnh nhân trong đó 6 trường hợp tử vong.