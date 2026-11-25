Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên rút kinh nghiệm công tác an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Từ thao trường huấn luyện chiến sĩ mới, các bài tập kỹ thuật, chiến thuật bộ binh đến những nội dung huấn luyện có sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đặt lên hàng đầu.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; cụ thể hóa thành hệ thống kế hoạch, hướng dẫn và biện pháp tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng đơn vị. Công tác kiểm tra được duy trì trước, trong và sau mỗi nội dung huấn luyện; kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, đơn giản, nôn nóng trong tổ chức thực hiện.

Đại tá Ngô Xuân Long, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Theo đó, lấy công tác an toàn làm trọng tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí, trang bị. Trong thực hiện huấn luyện đều tổ chức phân cấp, phân quyền, kiểm tra chặt chẽ trước khi thực hiện các nội dung.

Từ chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đến thực tiễn ở từng đơn vị, công tác bảo đảm an toàn được cụ thể hóa bằng những quy định chặt chẽ, bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Đối với huấn luyện chiến sĩ mới, các nội dung về quy tắc an toàn, phương pháp tổ chức huấn luyện, xử trí tình huống và kỹ năng thực hành được đặc biệt chú trọng. Cán bộ khung được tập huấn, bồi dưỡng; bộ đội được giáo dục, kiểm tra nhận thức trước khi bước vào từng khoa mục.

Công tác huấn luyện bắn đạn thật tại Trung đoàn 750.

Theo Thượng tá Hà Trần Thế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên: Trung đoàn thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền nội bộ để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quy định về an toàn. Sau huấn luyện các nội dung cũng chủ động rút kinh nghiệm để tìm ra những hạn chế để kịp thời khắc phục.

Đối với các đơn vị binh chủng, nơi quá trình huấn luyện có sự tham gia của phương tiện kỹ thuật, xe thiết giáp và nhiều loại vũ khí trang bị, yêu cầu an toàn càng được đặt ra nghiêm ngặt. Từng phương tiện, vũ khí trước khi đưa vào sử dụng đều được kiểm tra tình trạng kỹ thuật; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng, quy trình sử dụng và chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy. Mọi thao tác đều được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra sơ suất.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Đại đội trưởng Đại đội 20, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trước khi đưa vào sử dụng đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của phương tiện cơ giới. Thứ Sáu hàng tuần, đơn vị thực hiện “ngày kỹ thuật” để tổ chức kiểm tra toàn diện các phương tiện được biên chế.

Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 332 đợt kiểm tra bắn cho các đối tượng; chỉ đạo bắn chiến đấu cấp tiểu đội, trung đội 2 đợt; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 24 xã, phường có thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các nhiệm vụ đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đằng sau kết quả ấy là tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp và ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục giữ vững nền nếp, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa những nguy cơ mất an toàn chính là cơ sở để lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.